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Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Кузбассе

Обрушение породы произошло ночью на шахте «Юбилейная», в этот момент там находились 98 горняков. Из них 92 человека уже вышли на поверхность, пятеро горняков остаются в шахте
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Один человек погиб при обрушении породы в шахте «Юбилейная» в Новокузнецке Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой МЧС России.

«Сейчас 92 человека выведены на поверхность, пять человек остаются для осуществления работ по жизнеобеспечению шахты, один человек погиб», — сказали в пресс-службе ведомства.

Таким образом, установлено местонахождение всех находившихся в шахте. Ранее сообщалось, что в момент ЧП в шахте было 98 человек.

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По данным МЧС, сообщение об обрушении породы поступило около 03:10 по местному времени (23.10 мск). На место происшествия прибыли 24 специалиста МЧС и пять единиц техники.

В январе три человека погибли при обрушении породы в шахте Ленинск-Кузнецкого округа Кемеровской области. Тогда в момент ЧП под землей находились 44 человека. В региональном главке МЧС произошедшее объяснили выбросом метана в конвейерном штреке. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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