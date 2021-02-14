Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Кузбассе

Обрушение породы произошло ночью на шахте «Юбилейная», в этот момент там находились 98 горняков. Из них 92 человека уже вышли на поверхность, пятеро горняков остаются в шахте

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Один человек погиб при обрушении породы в шахте «Юбилейная» в Новокузнецке Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой МЧС России.

«Сейчас 92 человека выведены на поверхность, пять человек остаются для осуществления работ по жизнеобеспечению шахты, один человек погиб», — сказали в пресс-службе ведомства.

Таким образом, установлено местонахождение всех находившихся в шахте. Ранее сообщалось, что в момент ЧП в шахте было 98 человек.

По данным МЧС, сообщение об обрушении породы поступило около 03:10 по местному времени (23.10 мск). На место происшествия прибыли 24 специалиста МЧС и пять единиц техники.