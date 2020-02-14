Лукашенко заявил о готовности фигурантов «сахарного дела» «грузить навоз»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что задержанные директора сахарных заводов просили отпустить их и отправить на работу в колхоз, передает телеканал СТВ.
«Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно сразу всех четверых с сахарных заводов, вот сидят сейчас и просятся — отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. Я говорю: «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите», — сказал он во время рабочей поездки в Гомельскую область.
Фигуранты «сахарного дела» признались в преступлениях, «все поотдавали» и просят не отправлять их в тюрьму, рассказал Лукашенко. «А кто тебя посадил в тюрьму — ты сам себя посадил», — добавил глава государства.
28 января портал Tut.by сообщил о задержании директоров всех белорусских заводов, занимающихся производством сахара. Речь идет о директоре Городейского сахарного комбината Михаиле Криштаповиче, руководителе Жабинского сахарного завода Викторе Миронове, директоре Слуцкого сахарорафинадного завода Николая Прудкина и главе Скидельского сахарного комбината Дмитрии Егорове.