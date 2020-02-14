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Лукашенко заявил о готовности фигурантов «сахарного дела» «грузить навоз»

По словам президента Белоруссии, подозреваемые в организации схемы поставок сахара в Россию по «бросовым ценам» директора готовы работать в колхозе, лишь бы не оказаться в тюрьме. Лукашенко считает, что они сами себя посадили
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что задержанные директора сахарных заводов просили отпустить их и отправить на работу в колхоз, передает телеканал СТВ.

«Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно сразу всех четверых с сахарных заводов, вот сидят сейчас и просятся — отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. Я говорю: «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите», — сказал он во время рабочей поездки в Гомельскую область.

Фигуранты «сахарного дела» признались в преступлениях, «все поотдавали» и просят не отправлять их в тюрьму, рассказал Лукашенко. «А кто тебя посадил в тюрьму — ты сам себя посадил», — добавил глава государства.

Лукашенко объяснил задержание глав сахарных заводов их связями с Россией
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28 января портал Tut.by сообщил о задержании директоров всех белорусских заводов, занимающихся производством сахара. Речь идет о директоре Городейского сахарного комбината Михаиле Криштаповиче, руководителе Жабинского сахарного завода Викторе Миронове, директоре Слуцкого сахарорафинадного завода Николая Прудкина и главе Скидельского сахарного комбината Дмитрии Егорове.

Кроме того, был задержан Дмитрий Кириллов, руководитель Белорусской сахарной компании, поставляющей сахар в Россию.

Спустя неделю Лукашенко подтвердил, что директора заводов задержаны Комитетом государственной безопасности. По словам президента, они поставляли сахар российскому торговому дому по «бросовым ценам», а затем продавали на рынке с увеличением цены. Разницу получали директора заводов, сообщил он.

По словам Лукашенко, часть проданного в Россию сахара в итоге поступила на белорусский рынок, но уже по завышенной цене. Он также рассказал, что для задержания ряда фигурантов пришлось развернуть самолет, уже покинувший воздушное пространство Белоруссии. 

По данным Белстата, с января по ноябрь 2019 года Белоруссия экспортировала 252 тыс. т сахара на сумму $102,2 млн. За аналогичный период в 2018 году страна заработала на сахаре $391 млн. При этом, в 2019 году экспорт сахара в Россию сократился с 244 тыс. до 188,8 тыс. т, а выручка — с $104,7 млн до $76,67 млн.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Александр Лукашенко, сахар
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