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СМИ сообщили о задержании директоров всех сахарных заводов Белоруссии

Руководители всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержаны, сообщают местные СМИ. По данным источников, для задержания двух из них пришлось развернуть лайнер, летевший из Минска в Мюнхен
Слуцкий сахарорафинадный комбинат (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

В Белоруссии пропали руководители всех четырех заводов, специализирующихся на производстве сахара, сообщают местные СМИ. В понедельник, 27 января, портал Tut.by сообщил, что на работе нет директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича, руководителя Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова, директоров Слуцкого сахарорафинадного завода  и Скидельского сахарного комбината Николая Прудника и Дмитрия Егорова.

На предприятиях отсутствие руководителей объясняют уходом в отпуск или отъездом в Минск, однако Tut.by утверждает, что все четверо были задержаны силовиками, так же как и Дмитрий Кириллов, руководитель Белорусской сахарной компании, поставляющей произведенный на учредивших ее четырех заводах сахар в Россию. Всего в рамках «сахарного дела», по данным источников Tut.by, задержаны уже не менее 11 человек.

О задержании Николая Прудника и обыске в его доме со ссылкой на свои источники сообщает и портал SlutskGorod. По данным портала, директор Слуцкого сахарорафинадного завода собирался лететь на отдых, брат Прудника Дмитрий сообщил, что тот вместе с женой улетел в пятницу, 24 января. В тот же день самолет авиакомпании «Белавиа», вылетевший из Минска в Мюнхен, по данным портала Flightradar24, развернулся над территорией Польши и совершил посадку в Гродно. Портал Newsbel.by и другие белорусские СМИ сообщают, что в Гродно с борта самолета сняли шестерых человек, после чего лайнер вновь вылетел в Мюнхен. По данным источников портала Pressball.by и Telegram-канала Nexta, среди лиц, снятых с рейса в Мюнхен, был директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. Портал UDF.by отмечает, что с того же рейса сняли и летевшего вместе с Криштаповичем Прудника.

Портал Naviny.by со ссылкой на председателя Белорусского демократического конгресса профсоюзов (БДКП) Александра Ярошука сообщил, что Прудника подозревают «в злоупотреблении служебным положением и многократных фактах получения взяток в особо крупных размерах», а постановление на обыск в его доме подписал генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк.

Telegram-канал Nexta сообщил о задержании за взятку в $20 тыс. директора Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова, которого 24 января вывели в наручниках прямо из рабочего кабинета. Об отсутствии Миронова на рабочем месте сообщает и портал «Вечерний Брест» (Жабинка — город-спутник Бреста). 24 января, по данным Nexta, задержан и директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров. На заводе Tut.by сообщили, что директора вызвали в Минск.

Информкомпания БелаПАН сообщает, что силовые ведомства не комментируют информацию о задержании руководителей сахарных заводов.

На сайте концерна «Белгоспищепром» сахарная промышленность названа одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Белоруссии, обеспечивающим продовольственную безопасность страны. Однако белорусская служба «Радио Свобода» сообщила, что три из четырех сахарных комбинатов работали с убытками.

Лукашенко заявил о планах экспорта сахара в Китай
Бизнес

По данным Белстата, с января по ноябрь 2019 года года Белоруссия экспортировала 252 тыс. т сахара на общую сумму $102,2 млн. В 2018 году за такой же период на экспорте сахара страна заработала $391 млн. При этом экспорт сахара в Россию сократился с 244 тыс. до 188,8 тыс. т, а сумма выручки — с $104,7 млн до $76,67 млн. Импорт сахара увеличился с 57,27 тыс. до 76,41 тыс. т, в том числе из России — с 45,947 тыс. до 70,72 тыс. т.

В марте 2019 года во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Россию в том, что та «торпедирует поставки белорусской сельхозпродукции».

«Почему же блокируете эти поставки? А потому что велико давление определенных групп в России», — заявил тогда Лукашенко.

В конце августа 2019 года Лукашенко вновь заинтересовался ситуацией на рынках сбыта сахара, а выяснив, что Россия демпингует, предлагая цену примерно на 50 коп. за килограмм ниже, чем в Белоруссии, потребовал активнее вести работу по поиску новых рынков сбыта.

Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать»
Политика

«Вы мне не страдайте. Ваше дело — продать то, что вырастили крестьяне. Россия не единственная в мире. Уже сейчас надо шевелиться. Не только и не столько в поле, а искать рынки реализации», — сказал тогда Лукашенко.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, сахар, задержание
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