СМИ сообщили о задержании директоров всех сахарных заводов Белоруссии

Руководители всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержаны, сообщают местные СМИ. По данным источников, для задержания двух из них пришлось развернуть лайнер, летевший из Минска в Мюнхен

Слуцкий сахарорафинадный комбинат (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

В Белоруссии пропали руководители всех четырех заводов, специализирующихся на производстве сахара, сообщают местные СМИ. В понедельник, 27 января, портал Tut.by сообщил, что на работе нет директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича, руководителя Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова, директоров Слуцкого сахарорафинадного завода и Скидельского сахарного комбината Николая Прудника и Дмитрия Егорова.

На предприятиях отсутствие руководителей объясняют уходом в отпуск или отъездом в Минск, однако Tut.by утверждает, что все четверо были задержаны силовиками, так же как и Дмитрий Кириллов, руководитель Белорусской сахарной компании, поставляющей произведенный на учредивших ее четырех заводах сахар в Россию. Всего в рамках «сахарного дела», по данным источников Tut.by, задержаны уже не менее 11 человек.

О задержании Николая Прудника и обыске в его доме со ссылкой на свои источники сообщает и портал SlutskGorod. По данным портала, директор Слуцкого сахарорафинадного завода собирался лететь на отдых, брат Прудника Дмитрий сообщил, что тот вместе с женой улетел в пятницу, 24 января. В тот же день самолет авиакомпании «Белавиа», вылетевший из Минска в Мюнхен, по данным портала Flightradar24, развернулся над территорией Польши и совершил посадку в Гродно. Портал Newsbel.by и другие белорусские СМИ сообщают, что в Гродно с борта самолета сняли шестерых человек, после чего лайнер вновь вылетел в Мюнхен. По данным источников портала Pressball.by и Telegram-канала Nexta, среди лиц, снятых с рейса в Мюнхен, был директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. Портал UDF.by отмечает, что с того же рейса сняли и летевшего вместе с Криштаповичем Прудника.

Портал Naviny.by со ссылкой на председателя Белорусского демократического конгресса профсоюзов (БДКП) Александра Ярошука сообщил, что Прудника подозревают «в злоупотреблении служебным положением и многократных фактах получения взяток в особо крупных размерах», а постановление на обыск в его доме подписал генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк.

Telegram-канал Nexta сообщил о задержании за взятку в $20 тыс. директора Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова, которого 24 января вывели в наручниках прямо из рабочего кабинета. Об отсутствии Миронова на рабочем месте сообщает и портал «Вечерний Брест» (Жабинка — город-спутник Бреста). 24 января, по данным Nexta, задержан и директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров. На заводе Tut.by сообщили, что директора вызвали в Минск.