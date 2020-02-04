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Лукашенко объяснил задержание глав сахарных заводов их связями с Россией

По словам президента, задержанные руководители сахарных заводов «по бросовым ценам» продавали продукцию своих предприятий российской «прокладке» и получали за это взятки
Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что директора всех сахарных заводов страны, об исчезновении которых в конце января сообщили белорусские СМИ, были задержаны Комитетом государственной безопасности (КГБ). В вину руководителям предприятий глава государства поставил сбыт сахара в Россию «по бросовым ценам».

«Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве «прокладку» — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов», — заявил журналистам Лукашенко (цитата по «БелТА»).

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Президент отметил, что спецслужбы долго отслеживали действия, и пообещал, что в скором будущем КГБ подробно сообщит о расследовании дела. Самого же Лукашенко больше всего возмутило то, что часть проданного за бесценок в Россию сахара в итоге поступала на белорусский рынок, но уже по завышенной цене.

Лукашенко также подтвердил, что именно по его личному распоряжению был возвращен обратно уже покинувший воздушное пространство Белоруссии самолет, в котором находился один из подозреваемых.

«Даже вот самолет... Нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть, сказал, самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор», — сказал президент, пообещав, что отношение ко всем виновным в махинациях будет «жесточайшим».

«Там попались и с погонами люди. Сказал, всех под метлу в камеру. Всех», — добавил Лукашенко.

В конце января белорусские СМИ сообщили, что задержаны директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, руководитель Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов, директора Слуцкого сахарорафинадного завода и Скидельского сахарного комбината Николай Прудник и Дмитрий Егоров, а также руководитель Белорусской сахарной компании, поставляющей произведенный на учредивших ее четырех заводах сахар в Россию, Дмитрий Кириллов. При этом Прудника и Криштаповича, по данным СМИ, сняли с вылетевшего в Мюнхен самолета, который по требованию силовиков развернули уже над территорией Польши.

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По данным Белстата, с января по ноябрь 2019 года Белоруссия экспортировала 252 тыс. т сахара на общую сумму $102,2 млн. В 2018-м за аналогичный период страна заработала $391 млн. При этом в Россию экспорт сахара сократился с 244 тыс. до 188,8 тыс. т, а сумма выручки — с $104,7 млн до $76,67 млн. Импорт сахара увеличился с 57,27 тыс. до 76,41 тыс. т, в том числе из России с 45,947 тыс. до 70,72 тыс. т.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Александр Лукашенко, сахар, Белоруссия
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