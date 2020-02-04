Лукашенко объяснил задержание глав сахарных заводов их связями с Россией

По словам президента, задержанные руководители сахарных заводов «по бросовым ценам» продавали продукцию своих предприятий российской «прокладке» и получали за это взятки

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что директора всех сахарных заводов страны, об исчезновении которых в конце января сообщили белорусские СМИ, были задержаны Комитетом государственной безопасности (КГБ). В вину руководителям предприятий глава государства поставил сбыт сахара в Россию «по бросовым ценам».

«Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве «прокладку» — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов», — заявил журналистам Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Президент отметил, что спецслужбы долго отслеживали действия, и пообещал, что в скором будущем КГБ подробно сообщит о расследовании дела. Самого же Лукашенко больше всего возмутило то, что часть проданного за бесценок в Россию сахара в итоге поступала на белорусский рынок, но уже по завышенной цене.

Лукашенко также подтвердил, что именно по его личному распоряжению был возвращен обратно уже покинувший воздушное пространство Белоруссии самолет, в котором находился один из подозреваемых.