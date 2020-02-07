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Замначальника Генштаба заявил о заманивании в СК перед задержанием

Арестованный по делу о крупном хищении Халил Арсланов утверждает, что его арест спровоцирован, для того чтобы дискредитировать самого генерал-полковника и высшее руководство Вооруженных сил России
Халил Арсланов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Заместитель начальника Генштаба — начальник Главного управления связи Вооруженных сил Халил Арсланов заявил о том, что его заманили в Следственный комитет для проведения беседы. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам военного, из-за этого он оказался в СК без адвоката.

«Это все спровоцировано во имя дискредитации лично меня, моей деятельности и в моем лице — высшего руководства Вооруженных сил», — сказал Арсланов во время заседания 235-го гарнизонного военного суда, где рассматривалось ходатайство следствия о его аресте по делу о хищении.

По версии следствия, Арсланов оказывал давление на одного из своих подчиненных, пытаясь заставить его не давать показаний против генерала, сообщает агентство. «<...> Он угрожал [подчиненному] физическим воздействием», — отметил следователь во время заседания.

Свою вину по делу о хищении Арсланов не признал. Во время заседания он рассказал, что ему инкриминируют завышение стоимости радиостанции. По его словам, рыночной стоимости этого оборудования не существует, так как оно поставляется только для нужд Минобороны. «Суть обвинений — надуманная», — заключил Арсланов.

Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб.
Политика

Ранее 7 февраля сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали замначальника Генштаба. Сначала с ним провел беседу следователь Главного военного следственного управления, после этого Арсланова доставили в 235-й гарнизонный военный суд.

В октябре генералу предъявили обвинение в хищениях во время исполнения госконтракта. Всего Арсланова обвиняют в двух эпизодах мошенничества на сумму почти 6,7 млрд руб. В январе с замначальника Генштаба взяли подписку о невыезде.

Дело о хищении средств при заключении госконтрактов на поставку, обслуживание и ремонт военной техники, в причастности к которым обвиняют Арсланова, по данным «Коммерсанта», было возбуждено еще в 2013 году. В 2017 году в рамках расследования были арестованы бывший гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов, его подчиненные Дмитрий Семилетов и Олег Савицкий, гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина. Их обвинили в хищениях около 500 млн руб. при исполнении госконтрактов на поставку средств связи, заключенных с Минобороны.

В апреле 2018 года обвинения в хищениях были предъявлены бывшему начальнику 1-го управления Главного управления связи Минобороны Александру Оглоблину. По данным ТАСС, именно Оглоблин дал показания на Халила Арсланова. Последним, в октябре 2019 года, арестовали начальника Управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления Вооруженных сил Павла Кутахова.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Генштаб, растрата
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Замглавы Генштаба Арсланова обвинили в хищении 6,7 млрд руб.
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