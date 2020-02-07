Замначальника Генштаба заявил о заманивании в СК перед задержанием

Арестованный по делу о крупном хищении Халил Арсланов утверждает, что его арест спровоцирован, для того чтобы дискредитировать самого генерал-полковника и высшее руководство Вооруженных сил России

Халил Арсланов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Заместитель начальника Генштаба — начальник Главного управления связи Вооруженных сил Халил Арсланов заявил о том, что его заманили в Следственный комитет для проведения беседы. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам военного, из-за этого он оказался в СК без адвоката.

«Это все спровоцировано во имя дискредитации лично меня, моей деятельности и в моем лице — высшего руководства Вооруженных сил», — сказал Арсланов во время заседания 235-го гарнизонного военного суда, где рассматривалось ходатайство следствия о его аресте по делу о хищении.

По версии следствия, Арсланов оказывал давление на одного из своих подчиненных, пытаясь заставить его не давать показаний против генерала, сообщает агентство. «<...> Он угрожал [подчиненному] физическим воздействием», — отметил следователь во время заседания.

Свою вину по делу о хищении Арсланов не признал. Во время заседания он рассказал, что ему инкриминируют завышение стоимости радиостанции. По его словам, рыночной стоимости этого оборудования не существует, так как оно поставляется только для нужд Минобороны. «Суть обвинений — надуманная», — заключил Арсланов.