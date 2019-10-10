Самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом

Официально в авиакомпании заявили, что самолет решили посадить «в целях обеспечения безопасности полета». По словам источника РБК, один из пассажиров обнаружил травматический пистолет

Аэропорт Шереметьево (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», который направлялся из Москвы в болгарский Бургас, сел в аэропорту Ростова-на-Дону. Причиной стало то, что у одного из пассажиров оказался травматический пистолет, который он уже в полете решил передать стюарду, сообщает «Комсомольская правда Ростов». Источник РБК в компании-партнере аэропорта Ростова-на-Дону также сообщил, что на борту самолета действительно был обнаружен травматический пистолет «Стражник» и два боеприпаса к нему.

Утверждается, что мужчина, который страдал астмой, полез в сумку за лекарством, нашел там пистолет и сообщил об этом бортпроводникам, которые немедленно доложили о наличии запрещенного на борту предмета экипажу. После этого было принято решение о внеплановой посадке.

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что самолет совершил внеплановую посадку в Ростове-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета, поскольку «одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне».

В пресс-службе Шереметьево сообщили РБК, что осмотр багажа, ручной клади, бортового питания обеспечивало АО «Шереметьево Безопасность». Там заявили, что «проводится внутренняя проверка по факту инцидента», не уточнив при этом, о каком именно инциденте идет речь.