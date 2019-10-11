В «Шереметьево» отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника

Сотрудника аэропорта «Шереметьево», который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента. Об этом сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Согласно полученной информации, мы можем сделать предварительные выводы о том, что причиной возникновения данной ситуации послужило нарушение сотрудником безопасности стандартов досмотра», — говорится в сообщении.

За работой инспекторов досмотра усилили контроль, а с сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности, провели дополнительные инструктажи по соблюдению технологии и стандартов досмотра.

Накануне в Ростове-на-Дону внепланово приземлился самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Бургас, после того, как пассажир сообщил стюардессе, что забыл сдать травматический пистолет. Отмечалось, что страдавший от астмы мужчина полез в сумку за лекарством, нашел там пистолет и сообщил об этом бортпроводникам, которые немедленно доложили о наличии запрещенного на борту оружия экипажу. Было принято решение о внеплановой посадке. По факту инцидента была начата внутренняя проверка.