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В Telegram добавили функцию для знакомств с людьми поблизости

Мессенджер усовершенствовал функцию «Люди рядом». Теперь пользователи смогут сделать свой профиль публичным, познакомиться с людьми поблизости и назначить встречу
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность сделать свой профиль публичным и познакомиться с людьми поблизости. Об этом сообщается в описании обновлений на cайте Telegram.

Telegram обновил функцию «Люди рядом», которая позволяет находить людей по их местоположению, и выпустил обновления для нее — «Люди рядом 2.0». Для того чтобы ею воспользоваться, нужно сделать свой профиль публичным и дать мессенджеру задание найти пользователей поблизости. Тогда и окружающие смогут увидеть вас, отправить вам сообщение и назначить встречу, даже если вы закроете приложение.

Функцией «Не показывать меня» можно будет сделать свой профиль невидимым для окружающих.

Опция «Люди рядом» появилась в Telegram в июне 2019 года. Она предназначена для обмена контактной информацией и позволяет добавлять в список контактов людей, находящихся неподалеку и открывших доступ, а также вступать в чаты, основанные по принципу местоположения (так называемые геочаты).

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В августе 2019 года Telegram, по данным исследования Brand Analytics, стал третьим самым упоминаемым мессенджером в соцсетях. На его долю пришелся 21% от всех упоминаний. Первое место занял WhatsApp (39%), второе — Viber (28%). С 2018 года количество упоминаний Telegram снизилось (23% в марте 2018 года). Аналитики объясняют это корректировкой после роста на волне обсуждений блокировки мессенджера.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Telegram, знакомства
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