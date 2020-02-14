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Пранкеры заявили о розыгрыше Берни Сандерса от имени Греты Тунберг

Пранкеры Вован и Лексус утверждают, что разыграли сенатора Берни Сандерса, который сейчас участвует в кампании за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии
Берни Сандерс (Фото: Mike Segar / Reuters)

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) утверждают, что разыграли американского сенатора Берни Сандерса, связавшись с ним от имени известной шведкой экоактивистки Греты Тунберг и ее отца. Ролик с аудиозаписью разговора опубликован на YouTube-канале пранкеров.

Грету Тунберг озвучила знакомая пранкеров.

На записи человек, представившийся Сандерсом, благодарит Тунберг ее за возможность пообщаться. Сандерс отметил «выдающуюся роль», которую, по его мнению, играет активистка в деле борьбы с «ужасным, жутким климатическим кризисом». Сандерс сразу перешел к политическим вопросам и сообщил озвучивавшей Тунберг девушке, что «в США сейчас такой президент, который не только не признает проблему изменения климата, но и поощряет добычу ископаемого топлива».

В ответ на это изображавшая Грету Тунберг девушка и Алексей Столяров, представлявшийся ее отцом Сванте, предложили Сандерсу помочь в его кампании (Сандерс участвует в выборах кандидата в президенты США). Сенатор воспринял это с большим энтузиазмом. Пранкеры даже предложили Сандерсу записать «крутой рэп» с популярной певицей Билли Айлиш и рэпером Канье Уэстом, которые, по словам пранкеров, тоже поддерживают экологическое движение.

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Изображавший отца Греты Столяров также посоветовался с Сандерсом о возможной поездке в Россию, сказав, что слышал, что у сенатора «с ними некоторые проблемы». Сандерс сказал, что у России «все плохо с изменениями климата» и Тунберг не должна дать российским властям возможность себя использовать. «Я думаю, ехать надо. Но перед этим надо понять, что там у них в правительстве», — отметил Сандерс.

Пранкеры также напомнили сенатору о его поездке в Ярославль в 1988 году и спросили, завербовало ли его КГБ в тот период. Они сообщили, что есть некие видео с ним, записанные КГБ. Сандерс ответил, что никаких видео не видел. Тогда девушка, игравшая Тунберг, заявила, что, по ее мнению, Сандерс — «спящий агент» и для него настало время вновь работать на российское правительство. После этого сенатор положил трубку.

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«Мы не ожидали, что он будет так активно агитировать Грету, чтобы она использовала свое влияние, подключила молодежь, чтобы они поддержали его на выборах. Но когда пошло откровенное безумие, когда она стала называть его агентом КГБ, он, видимо, понял, что его разыгрывают, и повесил трубку», — рассказал РБК пранкер Владимир Кузнецов (Вован). Он не уточнил, как пранкерам удалось получить номер Сандерса.

РБК направил запрос в пресс-службу Берни Сандерса.

Ранее пранкеры заявили, что разыграли актера Хоакина Феникса и его невесту Руни Мару, а также члена конгресса США Максин Уотерс.

Грета Тунберг получила известность благодаря активистской деятельности против изменения климата. Она проводила митинги под названием «Пятницы за будущее» перед зданием шведского парламента. Она также выступала на саммите ООН в сентябре 2019 года, где обвиняла власти государств в игнорировании проблем, связанных с изменениями климата.

Авторы: Мария Лисицына, Любовь Порываева
Теги: пранк, Вован и Лексус, Берни Сандерс
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