Китай исключил из статистики по умершим от коронавируса 108 человек

13 февраля власти Китая сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса, за сутки их число составило 250 человек

Фото: China Daily CDIC / Reuters

Национальная комиссия здравоохранения Китая, ранее сообщившая, что от коронавируса на материке погибло 1380 человек, исключила информацию о новых 108 смертях в провинции Хубэй. Данные о количестве умерших были подсчитаны дважды, говорится в сообщении комиссии. Об этом также пишет газета South China Morning Post.

Накануне, 13 февраля, власти Китая сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса, за сутки их число составило 250 человек. Общее число умерших тогда составило 1369 человек. Рост числа смертей произошел из-за данных по умершим в провинции Хубэй в Китае. Этот рост власти региона объясняли тем, что они перешли на новую методику диагностирования. Однако уже 14 февраля власти Китая сообщили, что общее число погибших составило только 1380 человек.

По данным китайских властей, количество подтвержденных случаев заражения достигло 63 851, увеличившись за сутки на 5 тыс. Выздоровели 6723 человека, 10 204 находятся в тяжелом состоянии, еще 177 тыс., которые контактировали с заболевшими, находятся под наблюдением врачей. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отчитались о 46 997 зараженных (в материковом Китае — 46550). За пределами КНР зафиксировано 447 случаев болезни.

На пресс-конференции в пятницу, 14 февраля, заместитель директора комиссии здравоохранения Цзэн Исинь впервые сообщил, что 1716 медицинских работников в Китае были заражены коронавирусом (1502 из них — в провинции Хубэй).

Власти Китая неоднократно отмечали нехватку защитных средств, в том числе масок для лица, поскольку пневмония распространилась по всей стране. Ранее Минфин КНР отменил внутренние пошлины для импортных товаров, которые другие страны направляют для лечения вируса. Речь идет о защитных медицинских масках, машинах скорой помощи и средствах для дезинфекции. Китай получил помощь для борьбы с коронавирусом более чем из 30 стран, среди которых Россия, США, Япония, Южная Корея, Иран.