Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 63,6 (+0,55) Quote, 13 фев, 12:09
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 69,18 (+0,4) Quote, 13 фев, 12:09
Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50% Бизнес, 09:00 Появилось видео отражения сирийскими ПВО ракетных ударов по Дамаску Политика, 08:56 Глава МИД КНР заявил об успехах Пекина в контроле над коронавирусом Общество, 08:49 В Чите выписали семью переболевшего коронавирусом гражданина Китая Общество, 08:45 Шайба и передача Панарина принесли «Рейнджерс» победу в матче НХЛ Спорт, 08:39 Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру Общество, 08:36 В ДТП в Тамбовской области погибли пять человек Общество, 08:33 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 14 февраля Общество, 08:20 В Бангкоке задержали открывшего стрельбу мужчину Общество, 08:03 Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в полуфинале Кубка Италии Спорт, 08:02 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:00 Не сотвори себе конкурента. Почему сотрудников нужно мотивировать Pro, 07:59 Билли Айлиш выпустила песню к фильму о Джеймсе Бонде Общество, 07:43 Оставленных отцом в Шереметьево детей передали матери Общество, 07:15
Общество ,  
0 

Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру

На прошлой неделе бразильские ученые зафиксировал в Антарктике температуру выше плюс 20 градусов. Исследователи указали, что подобное происходит впервые в истории

Ученые из Бразилии впервые в истории зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне плюс 20,75 градуса по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту). Об этом сообщают британские The Sun и The Guardian.

Рекордная температура воздуха была установлена 9 февраля на острове Сеймур, расположенном на востоке от северной оконечности Антарктического полуострова. Ученые, которые собирают данные со станций удаленного мониторинга каждые три дня, описывают новый рекорд как «невероятный и ненормальный».

Кроме того, данный показатель стал почти на один градус выше рекорда плюс 19,8 градуса, зафиксированного в январе 1982 года. Последний рекорд ученые установили 6 февраля. Тогда на аргентинской базе «Эсперанса» (север Антарктического полуострова) зафиксировали температуру плюс 18,3 градуса. Таким образом, был побит предыдущий рекорд — плюс 17,5 градуса, зафиксированный 24 марта 2015 года.

Полученные данные пока не подтверждены Всемирной метеорологической организацией (WMO). «Мы наблюдаем тенденцию к потеплению во многих местах [Антарктического полуострова], которые отслеживаем, но никогда не видели ничего подобного», — заявил Карлос Шефер, научный сотрудник проекта Terrantar, созданного правительством Бразилии для отслеживания влияния изменения климата на вечную мерзлоту.

NASA назвало 2019 год вторым самым теплым за 140 лет наблюдений
Общество

Ученые бразильской антарктической программы уточнили, что на повышение температуры влияют сдвиги океанских течений и события Эль-Ниньо (колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана)

Ранее исследователи Института NASA сообщили, что средняя глобальная температура в 2019 году оказалась на 1,71 градуса по Фаренгейту (0,95 по Цельсию) выше среднего уровня прошлого века и на 0,07 градуса по Фаренгейту (0,04 по Цельсию) выше, чем в 2016-м В январе этого года два небольших острова в Южной Суматре (Индонезия) исчезли в результате повышения уровня моря, вызванного изменением климата и глобальным потеплением. Как писала The Straits Times со ссылкой на местную организацию «Форум по окружающей среде», еще четыре других острова в провинции находятся на грани исчезновения. Повышение уровня моря в связи с изменением климата, которое сопровождается дальнейшим потеплением Земли, особенно угрожает таким странам, как Индонезия, где миллионы людей в настоящее время живут в низменных прибрежных районах на примерно 17 тыс. островах.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Антарктика, температура, климат
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
В Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру
Общество
Озоновая дыра над Антарктидой уменьшилась до рекордного за 37 лет размера
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter