Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру

На прошлой неделе бразильские ученые зафиксировал в Антарктике температуру выше плюс 20 градусов. Исследователи указали, что подобное происходит впервые в истории

Ученые из Бразилии впервые в истории зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне плюс 20,75 градуса по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту). Об этом сообщают британские The Sun и The Guardian.

Рекордная температура воздуха была установлена 9 февраля на острове Сеймур, расположенном на востоке от северной оконечности Антарктического полуострова. Ученые, которые собирают данные со станций удаленного мониторинга каждые три дня, описывают новый рекорд как «невероятный и ненормальный».

Кроме того, данный показатель стал почти на один градус выше рекорда плюс 19,8 градуса, зафиксированного в январе 1982 года. Последний рекорд ученые установили 6 февраля. Тогда на аргентинской базе «Эсперанса» (север Антарктического полуострова) зафиксировали температуру плюс 18,3 градуса. Таким образом, был побит предыдущий рекорд — плюс 17,5 градуса, зафиксированный 24 марта 2015 года.

Полученные данные пока не подтверждены Всемирной метеорологической организацией (WMO). «Мы наблюдаем тенденцию к потеплению во многих местах [Антарктического полуострова], которые отслеживаем, но никогда не видели ничего подобного», — заявил Карлос Шефер, научный сотрудник проекта Terrantar, созданного правительством Бразилии для отслеживания влияния изменения климата на вечную мерзлоту.