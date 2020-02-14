Общество , 14 фев, 15:02
0
Как тают льды в Антарктике. Фоторепортаж
Британские СМИ со ссылкой на бразильских ученых сообщили, что в Антарктике зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений. 9 февраля на острове Сеймур она поднялась до плюс 20,75 градуса по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту). Однако эти данные пока не подтвердила Всемирная метеорологическая организация (WMO).
Снимок льдов Антарктики со спутника в 2011 году
Корабль Greenpeace у пролива Лемэра
Антарктические пингвины на острове Сноу
Тающий айсберг в проливе Лемэра
Снимок льдов Антарктики со спутника в 2015 году
Тюлень в заливе Форньер
Остров Сноу
Антарктические пингвины на айсберге в проливе Лемэра
Снимок льдов Антарктики со спутника в 2017 году
Тюлень на острове Сноу
Антарктические пингвины в гавани Орн
Активист Greenpeace на борту корабля Esperanza в проливе Дрейка.