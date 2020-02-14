Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 63,45 (-0,15) Quote, 12:43
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 12:43
Токен MovieBloc подорожал на 140% за несколько часов Крипто, 15:10 Третьяковка ответила на сообщения о дезинфекции из-за коронавируса Общество, 15:05 Как тают льды в Антарктике. Фоторепортаж Общество, 15:02  Ликбез по IPO: как выйти на биржу Pro, 15:00 Росреестр получил право предлагать названия сел и городов Бизнес, 15:00 Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году Экономика, 15:00 Как оупенспейс влияет на самочувствие и производительность Стиль, 14:59 Болельщики подали рекордное число заявок на билеты Евро-2020 Спорт, 14:58 На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку Общество, 14:57 Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым Политика, 14:53 Бросившая младенца у московского метро мать объяснила поступок бедностью Общество, 14:49 Глава Сахалина назвал способ покончить со спором о принадлежности Курил Политика, 14:47 Первые заявления Морозова в качестве президента КХЛ. Главное Спорт, 14:47 «МегаФон» открыл доступ к облачным играм на компьютерах любой мощности Пресс-релиз, 14:40
Общество ,  
0 

Как тают льды в Антарктике. Фоторепортаж

Британские СМИ со ссылкой на бразильских ученых сообщили, что в Антарктике зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений. 9 февраля на острове Сеймур она поднялась до плюс 20,75 градуса по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту). Однако эти данные пока не подтвердила Всемирная метеорологическая организация (WMO).
Фото: nasa.gov

Снимок льдов Антарктики со спутника в 2011 году

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Корабль Greenpeace у пролива Лемэра

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Антарктические пингвины на острове Сноу

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Тающий айсберг в проливе Лемэра
 

Фото: nasa.gov
Снимок льдов Антарктики со спутника в 2015 году
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Тюлень в заливе Форньер
 

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Остров Сноу

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Антарктические пингвины на айсберге в проливе Лемэра
 

Фото: nasa.gov
Снимок льдов Антарктики со спутника в 2017 году
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Тюлень на острове Сноу
 

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Антарктические пингвины в гавани Орн

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Активист Greenpeace на борту корабля Esperanza в проливе Дрейка.

Теги: мультимедиа, климат, Антарктика
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter