Участница форума в Сочи пожаловалась на образ бизнесмена в учебнике

В учебнике говорится, что в реальности деловые отношения далеки от идеала и предприниматели в погоне за легкой наживой пренебрегают интересами общества, пожаловалась мама школьницы. В Минэкономразвития пообещали разобраться

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Сочи, где в рамках Российского инвестиционного форума проходит День молодежного предпринимательства, пожаловались на содержание учебника обществознания для 7-го класса, передает ТАСС.

Одна из участниц форума, мать 14-летней школьницы, рассказала, что в тексте учебника утверждалось, что предприниматели стремятся к «легкой наживе, нечестности и безразличию по отношению к общественным интересам». Также она пожаловалась на картинки в учебнике, на которых изображены оптовая и розничная торговля. «Оптовая — рынок 1990-х годов и толпа людей, и розничная — пустая аптека и тетя в норковой шапке. То есть это изображение предпринимательства в учебнике 2015 года выпуска», — сказала она.

Присутствовавшая на мероприятии советник главы Минэкономразвития Юлия Алферова пообещала разобраться в ситуации и попросила показать ей учебник.

Такое предложение содержится в учебнике по обществознанию для 7-го класса, составленного Л.Н. Боголюбовым, Н.И. Городецкой и Л.Ф. Ивановой. В §11 («Виды и форма бизнеса») главы II говорится об образе предпринимателя в различные исторические периоды, а также о притягательной силе бизнеса. Выделяются качества личности предпринимателя: самостоятельность, ответственность, расчетливость, работоспособность.

За перечислением качеств следует такой абзац: «Однако реальные отношения в этой сфере нередко далеки от идеала. На практике приходится сталкиваться со стремлением бизнесменов к легкой наживе, нечестности, безразличию к общественным интересам. Но жизнь показывает, что дельцы, не обладающие знаниями и опытом, пренебрегающие предпринимательской этикой, вытесняются профессиональными предпринимателями, грамотно и честно ведущими дело с пользой для себя и для общества в целом». После этого в учебнике делается вывод о важной роли предпринимательства в экономике.

Ранее в среду, 14 февраля, в Сочи выступил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Он высказался за введение уроков по предпринимательству в школе, а также за снижение «возраста предпринимательства» с 16 до 14 лет. Сейчас, согласно Гражданскому кодексу, вести бизнес можно с 16 лет.

«Нужно возраст предпринимательства снижать. Сегодня у нас это 16 лет, а может быть, и с 14 лет разрешать», — сказал Кудрин. Недостаток бизнес-образования в России привел к тому, рассказывал бывший министр финансов, что только 2% россиян хотят открыть свой бизнес. Также развитию предпринимательства, по его словам, мешают бюрократия и финансово-правовые риски.

Основные мероприятия Российского информационного форума пройдут 15 и 16 февраля.

В начале года претензии к авторам учебника истории России XX–XXI веков озвучила министр образования Ольга Васильева. Чиновник ​заявила, что авторы учебника, «видимо, не очень хорошо знали, что происходит в историко-культурном стандарте». На этот учебник ранее жаловался сенатор Сергей Цеков, его возмутила фраза о том, как «революция» в Киеве «стала явлением международной политики» и «выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров».