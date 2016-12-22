Васильева упрекнула авторов учебника истории в незнании стандартов

Глава Минобразования Ольга Васильева предположила, что авторы учебника по истории издательства «Дрофа» плохо знакомы с историко-культурным стандартом. В настоящее время экспертиза содержания учебника еще не закончена

Ольга Васильева (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

По мнению министра образования и науки Ольги Васильевой, авторы учебника «История России: начало XX — начало XXI века», который выпустило в свет издательство «Дрофа», «не очень хорошо знали» историко-культурный стандарт или спешили при подготовке этой книги.

«Товарищи, которые делали эти учебники, они, видимо, не очень хорошо знали, что происходит в историко-культурном стандарте, и, может быть, просто спешили, потому что нужно было успеть к новому учебному году, поэтому я допускаю разные вещи», — цитирует ТАСС слова Васильевой из интервью, которое она дала телеканалу НТВ.

Речь идет об учебнике «История России: начало XX — начало XXI века» авторства Волобуева О.В., Карпачева С.П., Романова П.Н. Скандал вокруг него возник после выступления в Совете Федерации в октябре 2017 года сенатора от Крыма Сергея Цекова. Его возмутила формулировка, касающаяся присоединения Крыма к России: «Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров».

Цеков заявил, что его возмущает такая оценка. По его мнению, в Киеве в 2014 году была не революция, а «кровавый путч». Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко согласилась с оратором и назвала цитату из учебника «провокационной». Она поручила комитету по образованию и науке Совфеда изучить все разделы школьных учебников, посвященные присоединению Крыма к России, на предмет их «юридической, правовой, политической и гражданской» корректности, нынешние формулировки в ряде учебников являются «провокационными».



​В издательстве «Дрофа» ТАСС заявили, что учебник не содержит спорных формулировок в части представления событий, происходивших на Украине.

11 января стало известно, что Минобрнауки отправило этот учебник на экспертизу в Российскую академию наук (РАН). Ее результаты должны быть готовы к 27 января.​

По мнению журналиста Сергея Пархоменко, который сам работал в издательском бизнесе, речь идет о переделе рынка. «А вообще в книжном деле учебники — это как нефть, это такое могучее полезное ископаемое, потому что это миллионные тиражи с гарантированным сбытом. Вообще книжный бизнес — он такой, что называется, очень низкодоходный, очень трудно что-нибудь заработать. А учебники — это совсем другое дело», — сказал он в своей передаче «Суть событий» на радиостанции «Эхо Москвы».