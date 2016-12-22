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Минкультуры отозвало связанный со «Смертью Сталина» иск против «Пионера»
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Минкультуры отозвало связанный со «Смертью Сталина» иск против «Пионера»
Общество, 14 фев, 15:59
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Минкультуры отозвало связанный со «Смертью Сталина» иск против «Пионера»
Министерство культуры решило не настаивать на наказании московского кинотеатра «Пионер» и отозвало свое исковое заявление. Кинотеатр дважды показал фильм «Смерть Сталина» без прокатного удостоверения
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

​Минкультуры отозвало исковое заявление в отношении кинотеатра «Пионер». Следовательно, оно не настаивает на привлечении кинотеатра к административной ответственности за показ фильма «Смерть Сталина». Об этом РБК сообщил адвокат Юлий Тай, представляющий интересы «Пионера» в суде.

«Мы узнали о том, что у фильма отозвано прокатное удостоверение только 26 января, когда в кинотеатр с проверкой пришли представители Минкультуры. После того как они нас об этом известили, демонстрация фильма была прекращена», — пояснил Тай.

Накануне суд оштрафовал «Пионер» на 80 тыс. руб. за демонстрацию фильма «Диван Сталина», который был показан в кинотеатре 26 января в рамках международного кинофестиваля «Наконец-то в кино».

Суд оштрафовал кинотеатр «Пионер» за показ «Дивана Сталина»
Общество

Сатирическую комедию «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи «Пионер» демонстрировал на своих сеансах 25 и 26 января, несмотря на то, что Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у этой ленты еще 23 января. По закону «О поддержке отечественной кинематографии РФ» показ фильма без удостоверения допускается лишь в рамках международных кинофестивалей. Во всех остальных случаях публичный показ картины, не имеющей прокатного удостоверения, противоречит закону и может повлечь за собой административное наказание, предупреждали ранее в Минкультуры.

В частности, согласно ст. 14.58 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), на юрлицо, показавшее фильм без прокатного удостоверения, может быть наложен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении штраф возрастает до 200 тыс. руб. либо деятельность организации может быть приостановлена на 90 дней.

Полицейские пришли в показавший фильм «Смерть Сталина» кинотеатр «Пионер»
Общество

В «Пионере» уверены, что закон не нарушали. На момент демонстрации ленты «Смерть Сталина» у кинотеатра было действующее прокатное удостоверение, заявлял ранее РБК представитель кинотеатра. А фильм «Диван Сталина» был предоставлен кинотеатру посольством Франции в России и показан в рамках международного кинофестиваля «Наконец-то в кино». Решение об обжаловании решения суда о штрафе за показ фильма «Диван Сталина» «Пионер» пока не принял, сообщил вчера РБК представитель кинотеатра.

Юрист правового департамента Heads Consulting Игорь Валуев пояснил РБК, что для оспаривания наложения штрафа за показ «Дивана Сталина» «Пионеру» необходимо будет подтвердить ввоз этого фильма через границу. «В данном случае сделать это будет сложно. Кинотеатр занял позицию, по которой он не ввозил этот фильм, а получил от посольства Франции. А сотрудники посольства, как известно, при въезде не проходят таможенный контроль», — добавил он.

Прокатили: по каким причинам запрещали выход кино в разных странах Еще 4 фото
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26 января сотрудники полиции провели проверку кинотеатра «Пионер». Итоги этой проверки представители кинотеатра никак не комментировали. Однако в тот же день на своей странице в Facebook «Пионер» разместил сообщение о том, что 27 января прекращает демонстрацию фильма «Смерть Сталина», сеансы на которые были расписаны вплоть до 30 января.

Минкультуры обратило внимание на фильм «Смерть Сталина» после письма деятелей культуры, в котором они назвали эту ленту «плевком в лицо». В картине рассказывается об интригах и борьбе за власть в СССР после смерти генералиссимуса. Решение об отзыве прокатного удостоверение в ведомстве объяснили тем, что в картине содержатся признаки «экстремизма и искажения образов исторических личностей».

Авторы: Мария Истомина, Мария Бондаренко.
Теги: Минкультуры , «Смерть Сталина»
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