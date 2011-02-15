В Иране появились первые жертвы столкновений полиции и оппозиции

В ходе массовых протестов, охвативших центр Тегерана, по меньшей мере один человек погиб. Десятки демонстрантов получили ранения, более 200 протестующих арестованы, передает иранский телеканал Press TV. Десятки тысяч человек вышли сегодя в центр столицы с требованием отставки президента Исламской Республики Махмуда Ахмадинежада

Сейчас в иранской столице срочно усиливаются меры безопасности. Чтобы помешать демонстрантам координировать свои действия, спецслужбы блокируют доступ к оппозиционным интернет-сайтам и глушат спутниковое телевещание. Фактически заблокирована работа всех неподконтрольных СМИ. Иностранным корреспондентам вообще запрещено работать. Кроме того, в Тегеране не работают сотовая связь и Интернет.

Как сообщили местные СМИ, накануне иранские силовые органы разгоняли антиправительственную демонстрацию слезоточивым газом. По словам одного из очевидцев, между полицией и митингующими произошли "серьезные столкновения".

Выйти на улицы иранских оппозиционеров побудил пример Туниса и Египта, которым за короткое время удалось добиться смены режима.

Последний раз масштабные акции протеста в Иране проходили летом 2009г., когда оппозиционные силы сумели мобилизовать тысячи несогласных с переизбранием Махмуда Ахмадинежада на пост президента страны. Тогда власти Ирана подавили ростки народной революции путем массовых арестов и показательных судебных процессов.