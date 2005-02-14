Теракты на Филиппинах унесли жизни более десяти человек

В результате трех мощных взрывов, прогремевших сегодня на Филиппинах, погибли не менее 11 человек, ранены около 100, сообщает телекомпания НТВ. Первый взрыв, унесший жизни трех человек и ранивший 33, произошел перед торговым центром в городе Хенераль-Сантос на острове Минданао. Взрывное устройство было заложено в трехколесной мотоколяске.

В результате трех мощных взрывов, прогремевших сегодня на Филиппинах, погибли не менее 11 человек, ранены около 100, сообщает телекомпания НТВ. Первый взрыв, унесший жизни трех человек и ранивший 33, произошел перед торговым центром в городе Хенераль-Сантос на острове Минданао. Взрывное устройство было заложено в трехколесной мотоколяске.

Второй теракт был совершен на автовокзале, расположенном близ города Давао. Его жертвами стали пять человек. Еще три человека погибли на месте и около 20 были ранены, когда мощное взрывное устройство сработало в пассажирском автобусе в деловом пригороде Манилы Макати. Взрыв также поджег два других находившихся поблизости автобуса.

Ответственность за произошедшее взяла на себя филиппинская террористическая организация "Абу-Сайяф". Она известна тем, что похищает людей, чтобы за счет полученных выкупов финансировать свою деятельность.

В октябре шести ее боевикам было предъявлено обвинение во взрыве в начале прошлого года парома "Суперферри-14", выполнявшего внутренний рейс в город Баколод. Жертвами теракта тогда стали 187 человек, многие из которых и по сей день официально числятся пропавшими без вести.

В декабре прошлого года страну также потряс крупный теракт. Взрыв произошел на одном из рынков г.Хенараль-Сантос. В результате, на месте погибли 11 человек, более 30 получили ранения. А в конце марта с.г. власти Филиппин заявили о предотвращении террористического акта, который, по их словам, по своим масштабам мог быть сравним с терактами 11 марта в Мадриде. В ходе контртеррористической операции полиция Филиппин обнаружила 36 кг взрывчатки и арестовала 4 членов исламской экстремистской группировки "Абу Сайяф".

Сейчас на филиппинском острове Джоло в провинции Сулу правительственные войска блокировали примерно 800 боевиков "Абу-Сайяф" и бывших членов организации "Фронт национального освобождения моро". По заявлению представителя террористов, нынешние взрывы были "возмездием" за проводимую уже на протяжении недели операцию.

В ней участвуют около пяти тысяч солдат, включая подготовленный в США спецназ и элитные подразделения рейнджеров. Атака проходит при поддержке артиллерии, боевых вертолетов и штурмовиков ВВС, а также патрульных судов ВМС. По словам филиппинских военных, в ходе боев уничтожено 50 боевиков. Из городов, расположенных поблизости от места ведения боевых действий, эвакуировано около 13 тысяч жителей.