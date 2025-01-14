Минцифры создаст сервис обработки видео с камер наблюдения за ₽2 млрд
Минцифры планирует в 2025 году запустить сервис интеллектуальной обработки видео с камер наблюдения из российских регионов, следует из обновленного паспорта ведомственной программы цифровой трансформации министерства на 2024-й и плановый период 2025-2026 годов. Внимание на это обратил Forbes.
Сервис будет обеспечивать интеллектуальную обработку видеопотоков, а также позволит получать, хранить и обрабатывать видео с камер наблюдения с применением искусственного интеллекта, (включая компьютерное зрение).
Проект планируют ввести в эксплуатацию уже в 2025 году. На его финансирование уйдет по 998,7 млн руб. в 2025 и 2026 годах, то есть почти 2 млрд руб. в общей сложности. Минцифры ранее предлагало включить аналогичную инициативу в нацпроект «Экономика данных», стоимость разработки такой платформы оценивалась в 12 млрд руб.
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