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Технологии и медиа ,  
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Минцифры предложило централизовать системы городского видеонаблюдения

Минцифры предложило централизовать системы городского видеонаблюдения в России
Минцифры предложило включить в нацпроект «Экономика данных» создание единой платформы для хранения и обработки информации всех систем городского видеонаблюдения России. Стоимость ее разработки оценили в 12 млрд руб.
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Минцифры предложило включить в нацпроект «Экономика данных» инициативу, предполагающую создание национальной платформы для хранения и обработки информации всех систем городского видеонаблюдения в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию главы министерства Максута Шадаева, представленную 21 ноября на стратегической сессии по нацпроекту «Экономика данных».

Как отмечает газета, документ содержит предложения по структуре будущего нацпроекта, их реализация оценивается в 1,51 трлн руб. до 2030 года. Одна из инициатив предполагает централизацию действующих в России систем видеонаблюдения.

В материалах Минцифры сказано, что сейчас в российских городах работает 1,2 млн камер видеонаблюдения, а на 100 россиян в 2023 году приходилось 0,8 камер. При этом только половина камер из тех, что установлены за счет государства, подключены к централизованным системам в регионах.

В министерстве предложили создать национальную «платформу для обработки и хранения данных с камер видеонаблюдения», которая сможет подключаться к региональным системам. Проект также предполагает обязательное подключение к платформе подъездных камер, затраты на установку которых могут быть заложены в бюджет капремонта многоквартирных домов.

Стоимость разработки платформы в министерстве оценивают в 12 млрд руб. Там рассчитывают, что в 2030 году число камер видеонаблюдения в стране вырастет до 5 млн и все они будут подключены к ИИ-системам, способным обрабатывать видеопоток с помощью механизмов распознавания лиц и образов. Это, по мнению чиновников, позволит среди прочего увеличить раскрываемость преступлений на 30%.

Как уточнили «Коммерсанту» в министерстве, в рамках инициативы «отдельные категории собственников» будут обязаны ставить и подключать видеокамеры за свой счет.

Минэкономразвития раскритиковало проект МЧС о «Безопасном городе»
Общество
Фото:Михаил Почуев / ТАСС

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Аналогичную инициативу в 2020–2022 годах разрабатывало МЧС в рамках проекта АПК «Безопасный город», но сейчас эта инициатива «на паузе», рассказал собеседник газеты, знакомый с ситуацией. Источник «Коммерсанта», знакомый с организацией систем видеонаблюдения в Москве и регионах, считает, что централизация данных не имеет практического смысла.

По его словам, данные по происшествиям в регионах незачем передавать в национальную платформу: «Это очень дорого, малофункционально для всех потребителей видеоинформации и не будет использоваться службами на местах». Он привел в пример использование систем видеонаблюдения и распознавания лиц в Москве, где действует 276 600 камер. Оператором системы выступает департамент информационных технологий столицы, силовики имеют доступ к базам данных через собственные шлюзы.

Собеседник в крупной IT-компании добавил, что потоковая передача видео из систем видеонаблюдения в регионах в централизованную национальную базу данных потребует «пяти- или шестикратно больших затрат, чем закладывает Минцифры», из-за необходимости закупить и содержать большой парк вычислительных мощностей, которые потребуются для обработки массивов данных. По его словам, децентрализованная организация систем интеллектуального наблюдения будет более эффективной с точки зрения затрат.

МЧС разрабатывает систему аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» с 2014 года. По состоянию на осень 2021-го, комплекс собирал данные о происшествиях из систем в 12 регионах. В 2020 году правительство решило перезапустить проект. Источники РБК сообщали, что власти решили ускорить принятие закона и внедрение системы после трагедии в Казани в мае прошлого года, когда выпускник гимназии устроил в учебном заведении стрельбу, в результате которой погибли девять человек.

Согласно предложенному МЧС законопроекту региональные власти должны будут запускать системы городской безопасности и подключать их к АПК «Безопасный город», сейчас они делают это по желанию. Предполагается, что центром контроля по проекту выступит публично-правовая компания (ППК) «Безопасный город». АПК объединит городские и частные системы безопасности (распознавание лиц, камеры анализа трафика на дорогах, датчики дыма). Цель запуска системы — снижение числа чрезвычайных ситуаций и жертв на 25% к 2030 году и сокращение ежегодного ущерба от ЧС на 10 млрд руб. Общая стоимость проекта тогда оценивалась в 97 млрд руб.

В ноябре 2021 года законопроект раскритиковало МВД. В ведомстве посчитали, что предполагаемое им создание единого оператора для контроля за работой системы приведет к монополизации рынка оборудования для городских систем.

Также инициативу раскритиковали в Минэкономразвития. В ведомстве указывали, что реализация законопроекта потребует «весьма существенных» затрат региональных властей и госструктур на оборудование и расширение каналов связи и приведет к риску утечки данных для бизнеса.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минцифры видеокамеры нацпроекты Максут Шадаев

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