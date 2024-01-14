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Вильфанд объяснил резкие скачки температуры от минус 30 до нуля и обратно

Вильфанд: резкие скачки морозов в Москве связаны с особенностями зимы и солнца
Москва столкнулась с морозами до минус 30 градусов, это связано с северными воздушными массами и «хиленьким» солнцем. Такие температуры больше годятся для Нарьян-Мара или Ямала, указал Вильфанд и раскрыл, когда ждать потепления
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Не стоит удивляться резким перепадам температуры воздуха зимой, это нормальные скачки, которые происходят из-за солнечных условий, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Зимние перепады погоды более значительны, чем летние, подобная изменчивость обуславливается тем, что летом солнце становится «сглаживающим фактором».

«Вот, скажем, с севера идет вторжение холодных воздушных масс, но солнечная энергия сглаживает. Солнце прогревает поверхность — соответственно, прогревается приземный слой воздуха и изменение температуры меньше. Зимой температурный фон зависит только от направления воздушных масс. От того, откуда перемещаются воздушные массы, где они генетически зародились», — пояснил синоптик и напомнил, что с зимнего солнцестояния прошло только три недели, а потому «солнечная энергия сейчас слабенькая, хиленькая».

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В середине января температура воздуха в Москве несколько раз опускалась до минус 30 градусов в ночные и утренние часы, Гидрометцентр ввел оранжевый уровень погодной опасности.

В последние три дня в столице наблюдалась очень низкая температура — аномальное и «опасное явление для Москвы», которое было связано с вторжением воздушных масс с севера, указал Вильфанд. Подобная температура, по его словам, больше характерна для Нарьян-Мара, для Ненецкого автономного округа, для Ямала — именно в январе там привычны такие морозы.

Но уже в понедельник, 15 января, ситуация изменится, воздушные массы будут перемещаться с запада. «Зимой воздух над Атлантикой существенно теплее, чем над континентом, потому что Атлантический океан незамерзающий. И вот воздушные массы будут перемещаться с запада, с Атлантики, поэтому произойдет резкое повышение температур. В сравнении с сегодняшней ночью, завтра утром температура повысится на 20 градусов, действительно очень резко. И уже завтра температуры максимальные дневные составят минус 1–3 градуса», — уточнил синоптик.

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Во вторник, 16 января, температура воздуха будет выше нормы на 4–5 градусов, причем погода будет одинаковой днем и ночью. Воздух прогреется от минус 1 до минус 4 градусов, по области даже не исключена нулевая отметка на термометре.

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Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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