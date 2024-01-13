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В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного мороза

Росгидрометцентр: в Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за мороза
Сюжет
Новости Москвы

Синоптики ввели в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных морозов, сообщил Гидрометцентр России.

По данным центра, в столице установилась очень низкая температура — минус 30 градусов. Оранжевый уровень продлится до 14 часов 13 января.

ГУ МЧС Москвы также сообщило, что в ночные и утренние часы в Москве местами ожидается минус 30 градусов. В связи с резким понижением температуры воздуха ведомство рекомендовало жителям города надевать многослойную одежду и обувь по погоде, не оголять на улице лицо и не допускать перегрузок в электрической сети при использовании электрообогревателей.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что городские службы продолжат работать в усиленном режиме. «На круглосуточном дежурстве находятся диспетчерские службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, подготовлены источники аварийного энергоснабжения», — отметил он.

Синоптик предупредил о новом похолодании в Москве
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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Днем 11 января Москву на несколько часов накрыла метель. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, она была связана с прохождением холодного атмосферного фронта. В связи с метелью Дептранс столицы рекомендовал жителям города пересесть на городской транспорт для передвижения по Москве.

По прогнозу Леуса, теплее начнет становиться лишь к 14 января после небольшого снегопада.

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Теги
Погода Росгидрометцентр Москва морозы Петр Бирюков
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