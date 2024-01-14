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«Скелеты пришельцев» в Перу оказались куклами из клея, бумаги и костей

AP: «cкелеты пришельцев» в Перу оказались куклами из костей, клея и бумаги
Два тела «инопланетянина» и трехпалая рука были на самом деле собраны из человеческих костей, бумаги, клея, останков животных и птиц, выяснили эксперты в Перу. Прошлой осенью уфологи показали «пришельцев» конгрессу Мексики
Фото: Sebastian Castaneda / Reuters
Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Предметы, объявленные мумиями инопланетян, были сделаны из бумаги, современного клея, металла, а также костей людей, птиц, собак и других животных, сообщили судебно-медицинские эксперты прокуратуры Перу. Об этом сообщает Associated Press.

Речь идет о двух предметах в виде тел и одном — в виде руки с тремя пальцами. Их перуанская таможня конфисковала в прошлом году при попытке вывезти в Мексику.

Результаты экспертизы опровергают суждения некоторых людей, что эти предметы были взяты из некого центра по инопланетянам или попали на Землю с другой планеты, «все это совершенно ложно», пояснил судебный археолог Флавио Эстрада, руководивший анализом.

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В сентябре в Мексике группа энтузиастов показала конгрессу Мексики два объекта, названных ими «трупами инопланетян». Прежде лидер группы журналист Хайме Моссан распространял «сведения» об НЛО, которые затем были опровергнуты. В этот раз он показал объекты в деревянных ящиках под стеклом: мумифицированные «инопланетяне» не имели зубов, у них было три пальца на руках. По словам Моссана, Национальный автономный университет Мексики (UNAM) выяснил при радиоуглеродном анализе, что «телам» более тысячи лет. «Инопланетяне они или нет, мы не знаем, но они были разумны и жили с нами», — настаивал Моссан и уточнил, что тела нашли в Перу.

UNAM опроверг утверждения уфолога о выводах университета. Многие подробности о мумифицированных телах «инопланетян», найденных в Перу и представленных ранее конгрессу Мексики, не имеют оснований, добавила научный сотрудник Института астрономии Джульета Фиерро.

В 2017 году Моссан уже представлял несколько обнаруженных в перуанской пустыне Наска мумий, называя их инопланетными существами. Впоследствии выяснилось, что останки имели человеческое происхождение — это мумии детей. У них были удлиненные черепа, но ученые объясняли, что это результат искусственной деформации, при которой головы детей связывали досками, тканью или веревкой. Предполагается, что это делалось для религиозного ритуала.

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