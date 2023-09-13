В Мексике депутатам показали «мумии пришельцев». Видео

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Группа энтузиастов, изучающих уфологию, во главе с журналистом Хайме Моссаном под присягой представила конгрессу Мексики два объекта, названных ими «трупами инопланетян», пишут издания El Espanol, Globo и Daily Mail. Прежде он уже распространял впоследствии опровергнутые сведения об НЛО.

Объекты были представлены в деревянных ящиках под стеклом, мумифицированные «инопланетяне» не имели зубов, но были с тремя пальцами на руках. По словам Моссана, Национальный автономный университет Мексики (UNAM) выяснил при радиоуглеродном анализе, что «телам» более тысячи лет.

«Инопланетян» нашли в Перу, в породах диатомовых водорослей (при окаменении они превращаются осадочную породу, это фотосинтезирующие микроорганизмы, входящие в состав фитопланктона), а имеющаяся в составе водорослей кислота подсушивала организм и останавливала образование бактерий и грибков, утверждал он.

«Инопланетяне они или нет, мы не знаем, но они были разумны и жили с нами. Это должно переписать историю», — настаивал Моссан.

В 2017 году Моссан уже представлял пять обнаруженных в Перу мумий, называя их инопланетными существами. Впоследствии выяснилось, что это были человеческие тела несовершеннолетних. У тел были удлиненные черепа, но антропологи объясняли, что это результат искусственной деформации, при которой головы детей связывали досками, тканью или веревкой, предположительно, для религиозного ритуала.