Ученые сочли безосновательными заявления о найденных «мумиях инопланетян»

Ранее уфологи представили властям Мексики мумии «инопланетян», найденных в Перу. Радиоуглеродный анализ показал, что «телам» более тысячи лет. Однако ученые считают, что для доказательства нужны более продвинутые технологии

Фото: Henry Romero / Reuters

Многие подробности о мумифицированных телах «инопланетян», найденных в Перу и представленных ранее конгрессу Мексики, не имеют оснований, заявила научный сотрудник Института астрономии Национального автономного университета Мексики (UNAM) Джульета Фиерро, которая была среди других людей, усомнившихся в подлинности найденных объектов, передает Associated Press.

Утверждения исследователей о том, что университет UNAM подтвердил обнаружение предполагаемых «мумий пришельцев», были ложными, подчеркнула Фиерро. По ее мнению, ученым необходимы более продвинутые технологии, чем рентгеновские лучи, которые, как утверждается, были использованы, чтобы определить, имеют ли найденные «тела» внеземное происхождение.

Также Фиерро сочла странным, что исследователи, обнаружив то, что наверняка было бы «сокровищем нации», не пригласили перуанского посла.

Ранее группа уфологов из Мексики, США, Японии и Бразилии обнаружила во время археологических раскопок на территории Перу мумифицированные тела, которые исследователи сочли «нечеловеческими существами» внеземного происхождения. В середине сентября мексиканский журналист Хосе Хайме Моссан, который возглавил эту исследовательскую группу, представил конгрессу Мексики два деревянных ящика с предполагаемыми мумиями.

Объекты, находящиеся в коробках под стеклом, не имели зубов, но были с тремя пальцами на руках. По словам Моссана, Национальный автономный университет Мексики выяснил при радиоуглеродном анализе, что «телам» более тысячи лет. «Если ДНК показывает нам, что они нечеловеческие существа и что в мире нет ничего похожего на это, мы должны принять это как таковое», — заявил журналист.

«Инопланетян» нашли в Перу, в породах диатомовых водорослей (при окаменении они превращаются осадочную породу, это фотосинтезирующие микроорганизмы, входящие в состав фитопланктона), а имеющаяся в составе водорослей кислота подсушивала организм и останавливала образование бактерий и грибков, утверждал он.

В 2017 году Моссан уже представлял несколько обнаруженных в перуанской пустыне Наска мумий, называя их инопланетными существами. Он утверждал, что самая большая мумия была женщиной. Радиоуглеродный анализ датировал ее возраст: примерно 1 700 лет. Впоследствии выяснилось, что останки имели человеческое происхождение, а их удлиненные черепа, как объясняли ученые, были искусственно деформированы, предположительно, для религиозного ритуала.