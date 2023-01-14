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«Победа» изменит правила провоза ручной клади после решения суда

«Победа» уточнит правила провоза ручной клади после после решения Верховного суда
Накануне Верховный суд признал незаконными габариты разрешенной к провозу ручной клади, которые установил перевозчик. Суд посчитал, что требования понижают установленную норму бесплатного провоза и ущемляют права пассажиров

Авиакомпания «Победа» уточнит правила провоза ручной клади после того, как Верховный суд признал незаконной установленную ею норму. Об этом РБК сообщил представитель авиаперевозчика.

«В ближайшее время «Победа» уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту ВС, не создавая неудобств друг для друга», — сказали в компании.

Там подчеркнули, что авиакомпания безусловно соблюдает действующее законодательство.

Накануне Верховный суд признал незаконными установленные «Победой» габариты ручной клади. Рассмотрение дела продолжалось с июня 2021 года. Тогда Ространснадзор провел проверку и предписал лоукостеру изменить нормы провоза багажа, так как счел их противоречащими требованиям законодательства. В ответ «Победа» подала кассационную жалобу.

Арбитражный суд пришел к выводу, что «Победа» установила два различных варианта провоза ручной клади. Первый основан на требованиях ФАП-82. Он устанавливает норму провоза ручной клади (4x36x30 см) и включает дополнительно вещи, которые можно перевозить сверх нормы. Второй—норму провоза ручной клади не устанавливает, но предусматривает ограничение на общие габариты вещей (предметов), предъявляемых к провозу в качестве ручной клади (36x30x27 см).

Суд предписал перевозчику устранить расхождения, однако авиакомпания с этим не согласилась и подала кассационную жалобу.

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Верховный суд, в свою очередь, посчитал, что лоукостер «уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади».

Сейчас на сайте «Победы» сказано, что размер ручной клади не должен превышать 36x30x27 см. Количество вещей, которые может перевозить пассажир, при этом не ограничено. Сверх нормы в салон самолета можно брать ноутбук или планшет в мягком чехле, зонт-трость, букет цветов, одну упаковку жидкостей объемом максимум 100 мл, сказано в требованиях.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Артём Кореняко Артём Кореняко
«Победа» ручная кладь провоз багажа
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Суд признал незаконными установленные «Победой» габариты ручной клади
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