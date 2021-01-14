Руководитель Росавиации уйдет с поста замминистра транспорта

Александр Нерадько (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Первый заместитель министра транспорта Александр Нерадько покинет этот пост, однако останется во главе Росавиации. Об этом со ссылкой на источники сообщает «РИА Новости».

«Нерадько сняли с должности замминистра транспорта», — сказал источник «РИА Новости», уточнив, что Нерадько останется руководителем Росавиации.

ТАСС со ссылкой на источник также сообщает, что Нерадько покинет пост первого заместителя транспорта, его сменит руководитель Росавтодора, замминистра транспорта Андрей Костюк.

«Александр Нерадько покинет пост первого заместителя министра транспорта, но останется на должности руководителя Росавиации. Пост заместителя министра транспорта, курирующего авиацию, займет Игорь Чалик, соответствующий документ будет скоро официально опубликован. Первым заместителем министра будет назначен Андрей Костюк», — рассказал источник агентства.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.