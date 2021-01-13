Смертность от COVID за сутки в России оказалась максимальной с 31 декабря

В России зарегистрировали максимальное с начала года число смертей от коронавируса. Больше всего летальных исходов за сутки зафиксировали в Петербурге и Москве

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

За минувшие сутки в России зарегистрировали 566 смертей от коронавируса, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в стране достигло 63,3 тыс.

Суточный прирост по числу смертей от COVID-19 оказался максимальным с начала года. 31 декабря в России зарегистрировали 593 летальных исхода.

Больше всего смертей от коронавируса за сутки зафиксировали в Петербурге и Москве — в этих городах умерли 78 и 76 заразившихся. В Подмосковье за день от COVID-19 скончались 26 человек, в Ростовской области — 22, в Нижегородской — 18.

В целом самый высокий уровень смертности от коронавируса зарегистрирован в Дагестане (4,57%), Ростовской области (3,99%) и Чувашии (3,77%). В Москве этот показатель составляет 1,4%, в Петербурге — 3,01%, следует из данных дашборда Yandex DataLens.