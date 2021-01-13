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Смертность от COVID за сутки в России оказалась максимальной с 31 декабря

В России зарегистрировали максимальное с начала года число смертей от коронавируса. Больше всего летальных исходов за сутки зафиксировали в Петербурге и Москве
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

За минувшие сутки в России зарегистрировали 566 смертей от коронавируса, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в стране достигло 63,3 тыс.

Суточный прирост по числу смертей от COVID-19 оказался максимальным с начала года. 31 декабря в России зарегистрировали 593 летальных исхода.

Больше всего смертей от коронавируса за сутки зафиксировали в Петербурге и Москве — в этих городах умерли 78 и 76 заразившихся. В Подмосковье за день от COVID-19 скончались 26 человек, в Ростовской области — 22, в Нижегородской — 18.

В целом самый высокий уровень смертности от коронавируса зарегистрирован в Дагестане (4,57%), Ростовской области (3,99%) и Чувашии (3,77%). В Москве этот показатель составляет 1,4%, в Петербурге — 3,01%, следует из данных дашборда Yandex DataLens.

Смертность в России на фоне пандемии стала рекордной за десять лет
Общество
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в России от коронавируса умерли 63,3 тыс. человек. Другую статистику приводит Росстат. По его подсчетам, за апрель—ноябрь в России скончались 116 тыс. человек.

Разница в статистике объясняется тем, что оперативный штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти. Росстат же в свой отчет включает и те случаи, когда COVID-19 у человека не диагностировали, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно от него, а также случаи, когда коронавирус привел к смертельным осложнениям другого заболевания.

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