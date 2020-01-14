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Тысячи москвичей лишились бесплатной парковки у дома из-за сбоя в реестре

Из-за сбоя в работе госреестра недвижимости разрешения на бесплатную парковку у дома москвичам с конца прошлого года выдают с задержкой на несколько недель. Когда неполадки будут устранены, точно не известно
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на бесплатную парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».

Так, два жителя Хамовников, в том числе футбольный комментатор Георгий Черданцев, сообщили изданию, что в начале декабря заранее подали в МФЦ заявления о продлении резидентских разрешений (позволяют жителям попавших в зоны платной парковки домов бесплатно парковаться с 20:00 до 08:00). Однако документы были готовы не через установленные законом шесть дней, а примерно через месяц. Еще одна жительница района решила продлить разрешение 11 января и также получила предупреждение о задержке.

«Администратор московского парковочного пространства» (АМПП, получает от МФЦ документы на продление) подтвердил «Коммерсанту» наличие проблемы. Там утверждают, что по закону обязаны проверить бумаги и через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) запросить информацию о собственниках квартир у Росреестра в ЕГРН, однако со стороны ведомства наблюдаются «задержки». В результате получение услуги задерживается по 3 тыс. запросов граждан, но получение ответов частично «удалось наладить», уточнили в АМПП.

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«В конце 2019 года резко <...> возросло число запросов со стороны федеральных органов власти <...>. Дополнительную нагрузку создали сайты-двойники, использующие роботов для формирования запросов и собирающие сведения для дальнейшей их перепродажи», — пояснили газете в Росреестре. Ведомство заверило, что проводит «мероприятия по восстановлению работоспособности сервиса».

Как напоминает «Коммерсантъ», это не первый случай масштабного сбоя в работе ЕГРН. Так, в августе 2018 года система не работала трое суток из-за аварии в центре обработки данных. Еще один крупный сбой произошел в ноябре. Кроме того, неполадки несколько раз фиксировались на протяжении 2019 года.

Как в феврале прошлого года указывала Счетная палата, Росреестр занимается программным обновлением ЕГРН с 2014-го, за это время на проект было потрачено 1,9 млрд руб., однако он так и не был завершен в изначально запланированный срок, к августу 2018 года. СП предупреждала о вероятных «дополнительных затратах» на внедрение новой информационной системы.

Автор: Артём Губенко
Теги: парковки, оплата парковки
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