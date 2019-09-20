Росреестр объяснил технические неполадки в работе сервисов в Подмосковье

В работе сервисов Росреестра по Московской области в начале сентября произошли технические неполадки, которые привели к увеличению сроков оказания услуг. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росреестра.

«В начале сентября 2019 года в управлении Росреестра по Московской области имели место временные технические неполадки в работе информационных систем. Данный сбой привел к увеличению сроков оказания государственных услуг Росреестра, а именно проведения государственной регистрации прав, осуществления единой процедуры, а также предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что работа технических систем была восстановлена 11 сентября, но скорость загрузки одного пакета документов в учетную систему ведения ЕГРН ниже обычной и не позволяет загрузить весь требуемый объем в течение рабочего времени. В связи с этим служба работает в усиленном режиме, в частности, организована работа по скорейшему рассмотрению документов, а все решения принимаются в максимально короткие сроки.

Пользователи заметили, что проблемы с заказом выписок из реестра начались 4 сентября. Предыдущий сбой в работе Росреестра произошел в начале этого лета. Проблемы в заказе выписок начались 28 мая, заметили корреспонденты РБК. В службе объяснили, что на сайте Росреестра проводились внеплановые технические работы, которые вызвали сбой.