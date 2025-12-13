Россияне стали чаще заранее покупать билеты в театр

Билеты в театр в России стали покупать заметно раньше старта сезона, сообщают агрегаторы. Это объясняется более продуманным подходом к планированию досуга и желанием купить билеты на хорошие места по более низким ценам

Россияне стали покупать билеты в театр заметно раньше старта театрального сезона, сообщили РБК билетные операторы. Гендиректор Kassir.ru Елена Глуховская рассказала, что в прошлом году активные продажи билетов начинались в конце августа, а в этом году спрос начала формироваться на 3-4 недели раньше. Что касается новогодних представлений, билеты на них начинают активно раскупать за 1,5-2 месяца.

Схожую динамику наблюдают и аналитики МТС Live (сервисы Ticketland, Ticketscloud): осенью продажи билетов идут на спад из-за того, что россияне стали их покупать за месяц или больше до показа. Так, со стартом театрального сезона в Москве продажи билетов упали на 5%, в Санкт-Петербурге — на 10% в номинальном выражении и на 17% по числу билетов. При этом в целом продажи билетов в театры по России выросли, но незначительно: на 3% по количеству проданных билетов и на 10% в номинальном выражении.

По данным Kassir.ru, объем продаж в номинальном выражении (по стоимости) именно в период ранних броней в этом году вырос в среднем на 20% по сравнению с 2024-м. В целом в этом театральном сезоне с учетом раннего периода бронирования продажи билетов по сравнению с прошлогодними показателями выросли в номинальном выражении на 30%, а по количеству проданных билетов — на 23%.

По оценке Kassir.ru, в Казани билеты покупают в среднем за 38 дней до спектакля, в Краснодаре — за 36, в Волгограде — за 33 дня, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — за 26 дней, а в Москве — за 23.

Аналитики объясняют такую тенденцию тем, что россияне стали более продуманно планировать свой досуг. Также тренд связан с желанием приобрести билеты с хорошими местами по более низким ценам, поскольку театры развивают динамичную систему ценообразования, когда по мере приближения мероприятия стоимость билетов растет.

Глуховская называет еще одним важным фактором роста объема ранних продаж билетов расширение гастрольных маршрутов и появление новых театральных площадок в регионах.

По данным Kassir.ru, средняя стоимость билета в новом театральном сезоне увеличилась на 14%. Это отражает не только рост затрат, но и качественные изменения в репертуаре, говорит Глуховская: зрители стали чаще выбирать премьеры, масштабные постановки и крупные театральные события, которые традиционно относятся к более дорогому сегменту.

Безусловным лидером продаж стал «Щелкунчик» «во всех форматах» — от академических театральных постановок до современных интерпретаций и ледовых шоу, рассказали в Kassir.ru. Также востребованными остаются гастрольные спектакли. По данным MTC Live, в топ спектаклей по России вошли несколько постановок Театра имени Вахтангова («Мадемуазель Нитуш», «Евгений Онегин», «Война и мир», «Амадей», «Повести Пушкина»), «Лес» в Театре Сатиры, «Собачье сердце» в Театре Комедии, «Евгений Онегин» в Театре Маяковского и «4 дня в 25 кадре» в театре Фоменко.

Среди региональных театров самые большие продажи показали спектакли «Сөяркә/Любовник» и «Ситса туй / Ситцевая свадьба» в театре имени Камала в Казани, «Дракула» и премьера постановки «Не от мира сего» в Свердловском академическом театре драмы, а также «Только для женщин» в театре «Красный Факел» в Новосибирске.