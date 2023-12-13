В Подмосковье из-за сбоя перестали выдавать водительские права
В Московской области временно приостановили оказание госуслуг по регистрации автомобилей и выдаче водительских прав в связи с «техническим сбоем в работе информационных ресурсов», сообщила пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью. Накануне, 12 декабря, аналогичный сбой произошел в Москве, позже выдачу водительских прав в столице возобновили.
«В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», — отметили в подмосковном МВД.
В начале октября по всей России произошел сбой при регистрации транспортных средств в ГИБДД. Сообщения об этом от автомобилистов из разных регионов начали поступать 3 октября, писал Autonews. На следующий день проблему подтвердили в МВД России.
В ведомстве указали, что в связи с неполадками увеличилось время предоставления услуг по регистрации автомобилей и попросили граждан воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов Госавтоинспекции. 5 октября МВД сообщило, что предоставление услуг возобновили в полном объеме. Директор по развитию IT-технологий автомобильного маркетплейса Fresh Дмитрий Савченко называл сбой «самым масштабным в истории существования системы Госавтоинспекции».
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