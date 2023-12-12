ГИБДД Москвы восстановила выдачу водительских прав после сбоя
В Москве восстановили выдачу водительских прав после технического сбоя, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции столицы в телеграм-канале.
«В настоящее время возобновлено оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции в подразделениях, расположенных во флагманских многофункциональных центрах», — говорится в сообщении ГИБДД.
Утром 12 декабря в Москве произошел технический сбой в выдаче водительских прав. Об этом ГИБДД сообщила в 8:20, к 10:30 все последствия устранили.
Информационные ресурсы ГИБДД столкнулись с похожей проблемой в начале октября. Тогда также возникли сложности с регистрацией автомобилей. МВД попросило не посещать отделы автоинспекции до устранения проблем, на что ушло несколько дней.
Директор по развитию IT-технологий автомобильного маркетплейса Fresh Дмитрий Савченко в разговоре с РБК отмечал, что это был самый масштабный сбой в истории ГИБДД.
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