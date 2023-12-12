 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Общество ,  
0 

ГИБДД Москвы восстановила выдачу водительских прав после сбоя

ГИБДД: в Москве восстановили выдачу водительских прав после технического сбоя
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Москве восстановили выдачу водительских прав после технического сбоя, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции столицы в телеграм-канале.

«В настоящее время возобновлено оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции в подразделениях, расположенных во флагманских многофункциональных центрах», — говорится в сообщении ГИБДД.

Утром 12 декабря в Москве произошел технический сбой в выдаче водительских прав. Об этом ГИБДД сообщила в 8:20, к 10:30 все последствия устранили.

Автодилеры зафиксировали избыток китайских машин на складах
Бизнес
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Информационные ресурсы ГИБДД столкнулись с похожей проблемой в начале октября. Тогда также возникли сложности с регистрацией автомобилей. МВД попросило не посещать отделы автоинспекции до устранения проблем, на что ушло несколько дней.

Директор по развитию IT-технологий автомобильного маркетплейса Fresh Дмитрий Савченко в разговоре с РБК отмечал, что это был самый масштабный сбой в истории ГИБДД.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
ГИБДД Госавтоинспекция Москва водительские права технический сбой

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
В работе крупнейшего украинского сотового оператора произошел сбой
Технологии и медиа
В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за технического сбоя
Общество
«ВКонтакте» восстановила работу после сбоя
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76) Инвестиции, 11 дек, 16:32 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66) Инвестиции, 11 дек, 16:32
Что нужно, чтобы начать продавать на маркетплейсе. Чек-лист РБК и Яндекс Маркет, 11:14
ГИБДД Москвы восстановила выдачу водительских прав после сбоя Общество, 11:03
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 11:03
Какой доход может принести коммерческая недвижимость в Москве Pro, 11:01
WP узнала об атаке «киберармии» Китая на США Технологии и медиа, 10:54
Несуровый Челябинск: как сохраняют сосновый бор в центре города Отрасли, 10:52
Почему прогулки на свежем воздухе стали роскошью: новые тренды горожан РБК и Ahead, 10:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Займите место моему 3D-персонажу у сцены: какое будущее ждет видеозвонки Тренды, 10:49
В Ивановской области провалился тротуар и школьники упали в кипяток Общество, 10:43
Как российская ИТ-разработка помогает планировать бизнес РБК+, 10:42
Ключ к общению: зачем нужен социальный капитал и как его заработать РБК и ЖК SOUL, 10:40
Почему бизнесу нужно инвестировать в отношения с коренными народами Тренды, 10:39
Редевелопмент промзоны «Октябрьское Поле»: каким будет новый район Москвы Недвижимость, 10:38
Отдых зимой и летом: чем привлекает всесезонный курорт «Манжерок» Стиль, 10:38