Военного оштрафовали за попытку уехать в Таиланд по паспорту близнеца
Ефрейтор из Красноярска попытался выехать из России по паспорту брата-близнеца, его оштрафовали 125 тыс. руб., сообщил гарнизонный военный суд города в телеграм-канале.
Военнослужащий собирался уехать из Красноярска в Таиланд. «Он в нарушение закона Российской Федерации «О государственной границе», а также федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации», решил использовать имеющийся у него заграничный паспорт, выданный его брату-близнецу», — рассказали в суде.
Его задержали сотрудники полиции в аэропорту. Ефрейтора признали виновным в по 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 322 УК (покушение на пересечение государственной границы без действительных документов на право выезда из России).
В ноябре военный суд Улан-Удэ приговорил к пяти годам колонии строгого режима мобилизованного военнослужащего, который приобрел поддельное свидетельство о своей смерти. Военный ушел в отпуск, из которого не вернулся, а его семья показала поддельный документ. Осужденный объяснил свои действия депрессией у жены, которая угрожала покончить с собой.
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