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Военного оштрафовали за попытку уехать в Таиланд по паспорту близнеца

Суд Красноярска оштрафовал ефрейтора за попытку уехать по паспорту близнеца
Ефрейтор Алиев
Ефрейтор Алиев (Фото: kgvs24 / Telegram)

Ефрейтор из Красноярска попытался выехать из России по паспорту брата-близнеца, его оштрафовали 125 тыс. руб., сообщил гарнизонный военный суд города в телеграм-канале.

Военнослужащий собирался уехать из Красноярска в Таиланд. «Он в нарушение закона Российской Федерации «О государственной границе», а также федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации», решил использовать имеющийся у него заграничный паспорт, выданный его брату-близнецу», — рассказали в суде.

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Фото:Григорий Сысоев / РИА «Новости»

Его задержали сотрудники полиции в аэропорту. Ефрейтора признали виновным в по 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 322 УК (покушение на пересечение государственной границы без действительных документов на право выезда из России).

В ноябре военный суд Улан-Удэ приговорил к пяти годам колонии строгого режима мобилизованного военнослужащего, который приобрел поддельное свидетельство о своей смерти. Военный ушел в отпуск, из которого не вернулся, а его семья показала поддельный документ. Осужденный объяснил свои действия депрессией у жены, которая угрожала покончить с собой.

 

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военнослужащие запрет на выезд Красноярск Таиланд штраф

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