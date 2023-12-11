В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

Россиянам дали пять дней на сдачу загранпаспорта при запрете на выезд

Вернуть заграничный паспорт можно будет в день обращения в уполномоченный орган или по месту работы в государственной организации после того, как ограничение на выезд будет снято, говорится в постановлении правительства

Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»

В России вступили в силу утвержденные правительством правила сдачи заграничных паспортов для россиян, которым временно ограничили право на выезд из страны. Соответствующее постановление было опубликовано 24 ноября на портале правовой информации, оно начало действовать с 11 декабря.

Россияне должны в течение пяти дней после уведомления о том, что им ограничивается выезд из страны, сдать загранпаспорт на хранение в орган власти, который выдавал документ, например, в МВД, МИД или ФСБ, или в государственную организацию, где они работают и которая применила к ним ограничение на право выезжать из страны.

При сдаче загранпаспорта оформляется акт приема-передачи в двух экземплярах, один из которых выдается гражданину на руки, а другой остается у уполномоченного органа, который также ведет соответствующий учет.

Формы уведомления о необходимости сдать паспорт и акта приема-передачи, а также требования к журналу учета определены в постановлении правительства.

Загранпаспорт возвращается после отмены ограничения на выезд, либо если у документа, сданного на хранение, истек срок действия. Выдача осуществляется в день обращения владельца загранпаспорта и под личную подпись в журнале учета, а если заявление подается не по месту хранения документа — в течение пяти рабочих дней.

Тем, чье право на выезд было временно ограничено на основании призыва на военную или альтернативную гражданскую службу, при обращении за выдачей загранпаспорт нужно дополнительно предоставить военный билет с отметкой об окончании службы, говорится в постановлении.

Согласно ст. 15 федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», гражданин может быть ограничен в праве уехать за границу по ряду оснований. В их числе: Доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным данным, относящимся к гостайне;

Призыв на военную или альтернативную службу;

Привлечение в качестве подозреваемого или обвиняемого в соответствии с УПК;

Предоставление заведомо ложных сведений при оформлении документов для выезда из страны;

Уклонение от исполнения обязательств, наложенных судом, или состояние банкротства.

Летом президент Владимир Путин подписал поправки в закон о порядке выезда из России и въезда в нее, которыми определяются основания для признания загранпаспортов, включая дипломатических и службных, недействительными.

Заграничный паспорт признается недействительным в случае его утраты, изменения владельцем персональных данных (ФИО, дата и/или место рождения), прекращения гражданства России, отказа в сдаче на хранении без уважительной причины.