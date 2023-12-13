Губернатор допустил открытие аэропорта Краснодара после 15 декабря
Аэропорт Краснодара, закрытый с 24 февраля 2022 года, могут открыть после 15 декабря, об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев телеграм-каналу SHOT.
В пресс-службе администрации Краснодарского края подтвердили РБК, что 15 декабря запланирован тестовый рейс, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта.
По словам источника канала SHOT, тестовый полет в Краснодар проведет авиакомпания «Азимут» из Внуково. Совладелец и председатель совета директоров «Азимута» Павел Удод сообщил РБК в ответ на вопрос о тестовом рейсе в Краснодар: «Мы пока такое не планируем». «У нас пока нет никакой информации, что это мы полетим», — сообщил гендиректор «Азимута» Павел Екжанов.
В ноябре три источника РБК в авиаотрасли также сообщали, что, помимо Краснодара, власти рассматривают вариант скорого открытия аэропорта Элисты.
РБК направил запрос в Минтранс и Росавиацию. В Минтрансе отказались от комментариев.
С начала военной операции на Украине 24 февраля прошлого года аэропорты юга и центральной части России закрыты. Всего не работают 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
В августе 2022 года власти открыли воздушный коридор шириной 10 км, которым, по словам источников РБК, могут пользоваться только авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции. Остальные рейсы летают через воздушное пространство Казахстана.
Источники в двух российских авиакомпаниях сообщили РБК в июне этого года о планах открыть в России второй воздушный коридор, благодаря которому можно было бы сократить время полетов на юг.
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