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Общество ,  
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Губернатор допустил открытие аэропорта Краснодара после 15 декабря

Губернатор Кондратьев: аэропорт Краснодара могут открыть после 15 декабря
Решение об открытии аэропорта Краснодара примут после тестового рейса, который состоится 15 декабря, уточнили в администрации региона. По данным SHOT, рейс выполнит «Азимут», однако в авиакомпании не подтвердили РБК информацию
Фото: Николай Хижняк / ТАСС
Фото: Николай Хижняк / ТАСС

Аэропорт Краснодара, закрытый с 24 февраля 2022 года, могут открыть после 15 декабря, об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев телеграм-каналу SHOT.

В пресс-службе администрации Краснодарского края подтвердили РБК, что 15 декабря запланирован тестовый рейс, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта.

По словам источника канала SHOT, тестовый полет в Краснодар проведет авиакомпания «Азимут» из Внуково. Совладелец и председатель совета директоров «Азимута» Павел Удод сообщил РБК в ответ на вопрос о тестовом рейсе в Краснодар: «Мы пока такое не планируем». «У нас пока нет никакой информации, что это мы полетим», — сообщил гендиректор «Азимута» Павел Екжанов.

В России откроют второй воздушный коридор на юг
Общество
Фото:Нина Зотина / РИА Новости

В ноябре три источника РБК в авиаотрасли также сообщали, что, помимо Краснодара, власти рассматривают вариант скорого открытия аэропорта Элисты.

РБК направил запрос в Минтранс и Росавиацию. В Минтрансе отказались от комментариев.

С начала военной операции на Украине 24 февраля прошлого года аэропорты юга и центральной части России закрыты. Всего не работают 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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В августе 2022 года власти открыли воздушный коридор шириной 10 км, которым, по словам источников РБК, могут пользоваться только авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции. Остальные рейсы летают через воздушное пространство Казахстана.

Источники в двух российских авиакомпаниях сообщили РБК в июне этого года о планах открыть в России второй воздушный коридор, благодаря которому можно было бы сократить время полетов на юг.

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Анастасия Львова, Виктория Громова Виктория Громова
Краснодарский край аэропорты

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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