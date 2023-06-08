В России откроют второй воздушный коридор на юг

С 12 июня для рейсов на юг России откроют второй воздушный коридор, который позволит сократить время полета. Увеличится пропускная способность маршрута: открытый в августе 2022-го коридор пропускал не больше 15 рейсов в час

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В России в июне откроют второй воздушный коридор, благодаря которому можно будет сократить время полетов на юг, сообщили РБК источники в двух российских авиакомпаниях.

По словам одного из собеседников РБК, авиакомпании уже получили информацию по новому коридору, который заработает с 12 июня. Другой источник добавил, что пилоты авиакомпании получили извещения об изменениях в воздушном пространстве на юге.

Представитель Росавиации отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-центр Госкорпорации по организации воздушного движения.

Ранее телеграм-канал «Авиаторщина» написал, что Минобороны согласовало открытие второго коридора в воздушном пространстве в центральной и южной России для гражданских самолетов. По словам источника канала, этот путь будет короче открытого в августе прошлого года на семь минут.

Он пояснил, что с открытием второго коридора самолетам не придется лететь обратно через Казахстан, поэтому пропускная способность маршрута увеличится. Собеседник канала добавил, что оба коридора будут односторонними.

С начала военной операции на Украине 24 февраля прошлого года аэропорты юга и центральной части России закрыты. Всего не работают 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

30 августа прошлого года в на юге России открыли дополнительный воздушный коридор шириной 10 км, что позволило сократить время полетов. По словам источников РБК, им могут пользоваться только авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции, а также обратно. Остальные рейсы сверх этого лимита и в другие пункты назначения летают через воздушное пространство Казахстана.