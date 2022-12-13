«Известия» узнали об идее включить плату за «умные» счетчики в квитанции
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою изучить возможность включения платы за установку «умных» счетчиков в квитанции за коммунальные услуги, пишут «Известия» со ссылкой на копию документа по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике.
В документе говорится, что министерству поручили обеспечить «доступ к данным «умных» приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО (ресурсоснабжающих организаций. — РБК)» и «возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ».
Генеральный директор созданной правительством организации для цифровизации жилых домов «Умный многоквартирный дом» (АНО «Умный МКД») Никита Уткин заявил газете, что «вопросы обслуживания и управления приборами» действительно могут передать РСО, которые будут «устанавливать счетчики, проводить поверки раз в 3–6 лет (в зависимости от модели) и при необходимости менять их».
Устанавливать «умные счетчики» россиян обязали с 1 июля 2020 года. От старых приборов учета они отличаются тем, что осуществляют хранение и защиту данных о расходе электроэнергии и передают их напрямую в энергетические компании.
С 1 января 2021 года «умные» счетчики учета электроэнергии должны устанавливаться во всех новых многоквартирных домах. АНО «Умный МКД» осенью предложила обязать застройщиков устанавливать «умные» счетчики также для учета теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.