Экс-куратор мусорной реформы не перейдет в «Росгеологию»

Владимир Логинов, бывший замглавы Минприроды, курировавший мусорную реформу, не выйдет на работу в качестве заместителя генерального директора «Росгеологии», отвечающего за экологию и рекультивацию Байкальского ЦБК. Об этом РБК сообщили два источника в госкомпании.
«Он отказался от назначения», — сказал один из собеседников РБК.
Другой источник отметил, что в «Росгеологии» экологию курирует профильная дочерняя структура и что все остается без изменений. «Логинов в компанию не придет», — заключил он.
Представитель «Росгеологии» Александр Шадрин от комментариев отказался.