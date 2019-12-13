Экс-куратор мусорной реформы не перейдет в «Росгеологию»

Владимир Логинов, бывший замглавы Минприроды, отказался от перехода в «Росгеологию», утверждают собеседники РБК. Предполагалось, что он сменит на посту осужденного за мошенничество замдиректора госкомпании Руслана Горринга

Владимир Логинов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Владимир Логинов, бывший замглавы Минприроды, курировавший мусорную реформу, не выйдет на работу в качестве заместителя генерального директора «Росгеологии», отвечающего за экологию и рекультивацию Байкальского ЦБК. Об этом РБК сообщили два источника в госкомпании.

«Он отказался от назначения», — сказал один из собеседников РБК.

Другой источник отметил, что в «Росгеологии» экологию курирует профильная дочерняя структура и что все остается без изменений. «Логинов в компанию не придет», — заключил он.

Представитель «Росгеологии» Александр Шадрин от комментариев отказался.