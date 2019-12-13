Аналитики назвали самых упоминаемых за рубежом бизнесменов из России

Имя Романа Абрамовича, владельца «Челси», англоязычные СМИ в основном упоминают в связи с футболом. Еще два лидера по упоминаемости с большим отрывом — Олег Дерипаска и Михаил Фридман

Международная компания LexisNexis составила первый рейтинг упоминаемости российских бизнесменов в зарубежных СМИ в 2019 году (есть у РБК).

Эксперты компании изучили упоминаемость 89 россиян из списка миллиардеров Forbes в англоязычных СМИ всего мира. Рейтинг возглавил миллиардер Роман Абрамович (9684 публикаций, более половины — в британских СМИ). В LexisNexis отметили, что имя Абрамовича в основном упоминается в связи с футболом — он является владельцем клуба «Челси»,.

Почти вдвое от лидера отстает Олег Дерипаска (4735 публикаций), о нем в том числе писали в связи с частичным снятием американских санкций, а также из-за новостей о возможном лишении бизнесмена гражданства Кипра. На третьем месте — Михаил Фридман (2894 материала). Суммарное количество статей об этих бизнесменах больше, чем у остальных участников рейтинга (всего в него вошли 20 человек).

Также в десятке — Вагит Алекперов, Виктор Вексельберг, Павел Дуров, Михаил Прохоров, Леонид Михельсон, Юрий Мильнер и Алишер Усманов. При этом, как пишет LexisNexis, на 11-м месте «неожиданно для специалистов» оказался совладелец Соликамского магниевого завода Петр Кондрашев. Принадлежащий ему фонд Sentis Capital — акционер компании Meyer Burger, производителя оборудования для «солнечной энергетики», про которую много писали швейцарские СМИ.