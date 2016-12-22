Экс-жена миллиардера Ахмедова отсудила у бизнесмена вертолет

Татьяне Ахмедовой в рамках бракоразводного процесса удалось конфисковать и продать Eurocopter EC155. Представитель ее экс-мужа, миллиардера Фархада Ахмедова, заявил, что в сравнении с ее расходами на суды цена вертолета «ничтожна»

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Бывшая жена российского миллиардера Фархада Ахмедова (69 место в списке Forbes, $1,4 млрд) смогла получить его вертолет Eurocopter EC155, об этом сообщило Reuters со ссылкой на представителей Татьяны Ахмедовой.

По данным агентства, речь идет о вертолете, который использовался для перевозки пассажиров на суперъяхту Ахмедова Luna. Eurocopter EC155 был конфискован в рамках спора о разделе имущества между супругами и продан за примерно €5 млн ($5,7 млн).

Пресс-секретарь Ахмедова заявил Reuters, что стоимость вертолета «ничтожна» по сравнению с суммами, которые экс-супруга миллиардера тратит на судебные иски против него.

Татьяна и Фархад Ахмедовы состояли в браке с 1993 года. Как рассказывал сам предприниматель в интервью РБК, он развелся еще в 2000 году, что было зафиксировано ЗАГСом в Москве. Однако Татьяна Ахмедова, как человек с двойным гражданством (России и Великобритании), обратилась с ходатайством о разводе в соответствии с английским правом.​

В рамках бракоразводного процесса в Великобритании суд постановил, что их брак длился до 2013 года. В соответствии с эти суд принял решение о выплате, которую должна была получить Татьяна Ахмедова: Лондонский суд обязал бизнесмена выплатить ей рекордные £453 млн (по текущему курсу более $572 млн). До этого рекордные выплаты бывшим супругам суды назначали в рамках бракоразводных процессов управляющего хедж-фондом The Children's Investment Fund Кристофера Хона ($530 млн или £423 млн) и Бориса Березовского (официально сумма не раскрывалась, по данным СМИ, она составляла до £200 млн или более £252,6 млн).

Миллиардер отказался выполнять решение суда. Тогда он объяснял свой отказ от выплаты тем, что вердикт суда действует только на территории Великобритании, где у него «давно» нет активов.

После этого Лондонский суд принял решение заморозить активы Ахмедова по всему миру. Его бывшая жена наняла юристов, чтобы отследить цепочки офшорных компаний, владеющих этими активами, поясняет Reuters.

В апреле 2018 года была арестована 115-метровая суперъяхта Ахмедова стоимостью​ $492 млн. Однако она остается на якоре в порте Рашид в Объединенных Арабских Эмиратах, так как суд в Дубае отклонил иск Татьяны Ахмедовой, заявившей права на яхту.