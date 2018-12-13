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Boeing $400 (+21,54%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Facebook $181 (+24,36%) прогноз CFRA к 10.10.19 Купить
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При крушении пассажирского поезда в Анкаре погибли девять человек
Один из пассажиров скончался уже в больнице, добавил министр транспорта. Всего, по последним данным властей, было госпитализировано 48 человек
Фото: Tumay Berkin / Reuters

В результате столкновения скоростного пассажирского поезда, следовавшего из Анкары в город Конья, с другим поездом погибли девять человек, сообщил министр транспорта Турции Кахит Турхан, передает Hurriyet.

При этом 48 пассажиров госпитализированы, один из них умер в больнице. На месте происшествия работают спасатели и следователи, добавил министр.

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Авария со скоростным пассажирским поездом в Анкаре

Сначала власти сообщали о четырех, затем о семи погибших.

Видео: ruptly.tv

Власти Анкары утром в четверг, 13 декабря, сообщили, что столкновение произошло спустя четыре минуты после того, как скоростной поезд выехал со станции и развил скорость около 80–90 км/ч.

Видео: hurriyet.com.tr

В Ростуризме сообщили РБК, что данных о том, находились ли в поезде россияне, нет.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: Турция, столкновение поездов
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