При крушении пассажирского поезда в Анкаре погибли девять человек

При крушении пассажирского поезда в Анкаре погибли девять человек

Один из пассажиров скончался уже в больнице, добавил министр транспорта. Всего, по последним данным властей, было госпитализировано 48 человек

Фото: Tumay Berkin / Reuters

В результате столкновения скоростного пассажирского поезда, следовавшего из Анкары в город Конья, с другим поездом погибли девять человек, сообщил министр транспорта Турции Кахит Турхан, передает Hurriyet.

При этом 48 пассажиров госпитализированы, один из них умер в больнице. На месте происшествия работают спасатели и следователи, добавил министр.

Сначала власти сообщали о четырех, затем о семи погибших.