Общество , 11:15
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При крушении пассажирского поезда в Анкаре погибли девять человек
Один из пассажиров скончался уже в больнице, добавил министр транспорта. Всего, по последним данным властей, было госпитализировано 48 человек
В результате столкновения скоростного пассажирского поезда, следовавшего из Анкары в город Конья, с другим поездом погибли девять человек, сообщил министр транспорта Турции Кахит Турхан, передает Hurriyet.
При этом 48 пассажиров госпитализированы, один из них умер в больнице. На месте происшествия работают спасатели и следователи, добавил министр.
Сначала власти сообщали о четырех, затем о семи погибших.