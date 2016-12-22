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Число жертв крушения скоростного поезда в Турции возросло до семи
Общество, 10:09
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Число жертв крушения скоростного поезда в Турции возросло до семи

Об увеличении до семи числа погибших в Анкаре сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на заявление местной администрации.

По последним данным, число пострадавших при крушении скоростного поезда также увеличилось до 46 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Авария со скоростным пассажирским поездом в Анкаре. Фоторепортаж Еще 6 фото
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«Наши раненые граждане получают медицинскую помощь в нескольких больницах нашей провинции», — отметили в администрации.

Авария со скоростным пассажирским поездом в Анкаре
Общество

Ранее сообщалось о четырех погибших и 40 раненых. В настоящий момент на месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы.

Видео: hurriyet.com.tr

Ранее 13 декабря стало известно, что в турецкой столице с рельсов сошли два вагона скоростного пассажирского поезда, следовавшего из Анкары в Конью. Мэрия Анкары сообщила, что причиной происшествия стало столкновение скоростного поезда с пригородным поездом. Минтранс Турции, в свою очередь, заявил, что столкновение произошло с маневровым локомотивом.
 

Теги: Анкара , крушение , скоростной поезд , жертвы
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