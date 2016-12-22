В Анкаре скоростной пассажирский поезд столкнулся с пригородным составом

В Турции произошло крушение скоростного пассажирского поезда, следовавшего из Анкары в Конью: с рельсов сошли два вагона, сообщили Hurryiet и CNN Turk. По информации властей, как минимум четыре человека погибли, еще более 40 пострадали.
Мэрия Анкары распространила заявление, что причиной крушения поезда в Турции стало столкновение с пригородным поездом. По информации Минтранса Турции, скоростной поезд столкнулся с маневренным локомотивом.
Авария произошла примерно через четыре минуты после начала движения от станции Мансардиз, когда поезд набрал скорость порядка 80–90 км/ч. Скоростной поезд сошел с рельсов, задев путепровод. Из-за удара на состав обрушился пешеходный мост. Некоторые пассажиры пока не могут выбраться из поезда.
Причины аварии пока не известны, как и точное число пострадавших. На месте продолжают работать службы спасения и медики.
На видео, распространенном турецкими новостными ресурсами, видны искореженные вагоны, фрагменты обрушившегося перехода, работа спасателей.
Посольство России в Турции выясняет, есть ли среди пострадавших российские граждане, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Ирину Касимову.