В Анкаре скоростной пассажирский поезд столкнулся с пригородным составом

В турецкой столице скоростной пассажирский поезд столкнулся с пригородным через несколько минут после отправления. Более 40 человек пострадали, как минимум четверо погибли

Фото: hurriyet.com.tr

В Турции произошло крушение скоростного пассажирского поезда, следовавшего из Анкары в Конью: с рельсов сошли два вагона, сообщили Hurryiet и CNN Turk. По информации властей, как минимум четыре человека погибли, еще более 40 пострадали.

Мэрия Анкары распространила заявление, что причиной крушения поезда в Турции стало столкновение с пригородным поездом. По информации Минтранса Турции, скоростной поезд столкнулся с маневренным локомотивом.

​Авария произошла примерно через четыре минуты после начала движения от станции Мансардиз, когда поезд набрал скорость порядка 80–90 км/ч. Скоростной поезд сошел с рельсов, задев путепровод. Из-за удара на состав обрушился пешеходный мост. Некоторые пассажиры пока не могут выбраться из поезда.

Причины аварии пока не известны, как и точное число пострадавших. На месте продолжают работать службы спасения и медики.

На видео, распространенном турецкими новостными ресурсами, видны искореженные вагоны, фрагменты обрушившегося перехода, работа спасателей.

Видео: hurriyet.com.tr

Посольство России в Турции выясняет, есть ли среди пострадавших российские граждане, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Ирину Касимову.