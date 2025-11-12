Türkiye назвала внешнее вмешательство версией крушения турецкого самолета
Турецкий военный самолет С-130, накануне потерпевший крушение на границе Грузии и Азербайджана, мог рухнуть из-за внешнего вмешательства, пишет Türkiye.
О каком именно вмешательство может идти речь, в материале не уточняется. По версии издания, лайнер развалился в воздухе.
«[Это] указывает на возможность внешнего вмешательства и взрыва боеприпасов внутри. Технические группы начали расследование места крушения», — говорится в статье.
Также записи радаров показали, что в то же время к месту крушения летел вертолет H125.
Самолет C-130 Hercules разбился на территории Грузии 11 ноября во время полета из Азербайджана. По данным Минобороны Турции, погибли 20 турецких военнослужащих.
Первоначально информацию о катастрофе распространило грузинское издание Imedinews, опубликовавшее кадры падения воздушного судна.
Поисково-спасательная и следственно-оперативная группа по расследованию авиакатастрофы совместно с властями Грузии приступили к осмотру обломков. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть человека.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций