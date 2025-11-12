 Перейти к основному контенту
Türkiye назвала внешнее вмешательство версией крушения турецкого самолета

Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters
Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters

Турецкий военный самолет С-130, накануне потерпевший крушение на границе Грузии и Азербайджана, мог рухнуть из-за внешнего вмешательства, пишет Türkiye.

О каком именно вмешательство может идти речь, в материале не уточняется. По версии издания, лайнер развалился в воздухе.

«[Это] указывает на возможность внешнего вмешательства и взрыва боеприпасов внутри. Технические группы начали расследование места крушения», — говорится в статье.

Также записи радаров показали, что в то же время к месту крушения летел вертолет H125.

Самолет C-130 Hercules разбился на территории Грузии 11 ноября во время полета из Азербайджана. По данным Минобороны Турции, погибли 20 турецких военнослужащих.

Первоначально информацию о катастрофе распространило грузинское издание Imedinews, опубликовавшее кадры падения воздушного судна.

Поисково-спасательная и следственно-оперативная группа по расследованию авиакатастрофы совместно с властями Грузии приступили к осмотру обломков. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть человека.

Анастасия Лежепекова
Турция крушение судна самолет

