Депздрав Москвы объяснил пробку из скорых у инфекционной больницы

Очередь из машин скорой помощи у инфекционной больницы № 1 связана со спецификой организации работы учреждения, пояснили в депздраве. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что более 20 машин скорой стоят в очереди у больницы

Фото: Андрей Васильев / ТАСС

Депздрав Москвы объяснил очередь из машин скорой помощи у клинической инфекционной больницы № 1 спецификой работы лечебного учреждения. Там отметили, что существенного роста госпитализаций в столице нет.

«Эпидобстановка по таким заболеваниям, как ОРВИ, пневмония, коронавирус, соответствует обычному периоду сезонных заболеваний», — говорится в сообщении департамента в телеграм-канале.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что более 20 машин скорой стоят в очереди у инфекционной больницы № 1 на Волоколамском шоссе. По данным канала, у прибывших пациентов подозревают пневмонию и коронавирус.

В Депздраве уточнили, что на территории больницы могут одновременно находиться до 22 машин скорой, пациентов принимают в 11 боксах. Пока больного осматривают и оформляют, машина отъезжает от бокса и ожидает врача. В это время к каждому боксу может подъехать еще одна машина с пациентом. «Таким образом, нахождение на территории одновременно до 22 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или внештатной ситуацией. В таком случае 11 пациентов уже находятся в боксах, и по одному пациенту в каждый бокс ожидают несколько минут до приема», — пояснили там.

В городе достаточно коек для приема пациентов с инфекционными заболеваниями, ситуация находится под контролем, отметили в департаменте.

На прошлой неделе Роспотребнадзор заявил, что в России впервые выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса BA.2.86 («пирола») — субвариантом «омикрона». Три человека заболели в Москве, еще семь — в Санкт-Петербурге. По словам главы ведомства Анны Поповой, заболевшие в столице приехали с отдыха из Турции и Германии.