Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
В Великобритании умер основатель группы The Clash Кит Левен Общество, 00:14
Как ЕС закупил 100 млрд куб. м СПГ и обогнал Китай. Инфографика Экономика, 00:00
Попали в «группу смерти». Каковы перспективы россиян на Итоговом турнире Спорт, 00:00
Бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолетом на авиашоу в Далласе Политика, 12 ноя, 23:51
Прототип героя Тома Хэнкса фильма «Терминал» умер в аэропорту Парижа Общество, 12 ноя, 23:46
Как вы справляетесь со стрессовой обстановкой. Тест РБК и Stada, 12 ноя, 23:40
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 18 м/с Общество, 12 ноя, 23:20
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На Украине рекомендовали демонтировать памятники Щорсу и Ватутину в Киеве Политика, 12 ноя, 23:06
«Носороги на черепашьих бегах»: как оценить потенциал художника РБК Стиль и Tinkoff Private, 12 ноя, 22:52
Херсонские власти опровергли перенос столицы в Геническ Политика, 12 ноя, 22:49
Митрополит Тихон увидел возможность мира на Украине «по воле Божьей» Политика, 12 ноя, 22:25
Зеленский назвал адом бои в Донбассе Политика, 12 ноя, 22:14
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 12 ноя, 22:03
Рогозин выразил надежду на поставку в зону СВО самого современного оружия Политика, 12 ноя, 21:54
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

В Великобритании умер основатель группы The Clash Кит Левен

О смерти музыканта сообщил литературовед Адам Хаммонд. Причина смерти музыканта не называется
Кит Левен
Кит Левен (Фото: Peter Noble / Getty Images)

Британский рок-музыкант, основатель групп The Clash и Public Image Ltd. Кит Левен скончался в возрасте 65 лет в своем доме в Норфолке. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на литературоведа Адама Хаммонда.

«С прискорбием сообщаю, что мой близкий друг и легендарный гитарист Public Image Limited Кит Левен скончался в пятницу, 11 ноября», — сообщил Хаммонд.

По его словам, музыкант был «одним из самых новаторских, смелых и влиятельных гитаристов всех времен». Причина смерти музыканта не называется.

Кит Левен — британский рок-музыкант, автор-исполнитель и музыкальный продюсер. Наряду с Джоном Лайдоном и Джа Уобблом, он основал коллектив Public Image Ltd. Первый альбом группы First Issue занял 22-е место в чартах 1978 года, ему предшествовал сингл Public Image, который вошел в десятку лучших. Второй альбом группы Metal Box 1979 года считается классикой пост-панка. В 1983 году Левен покинул коллектив.

Группа The Clash была основана в 1976 году под влиянием музыки группы Sex Pistols. В 2003 году группа была включена в американский Зал славы рок-н-ролла.

Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
смерть Великобритания музыка рок
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Прототип героя Тома Хэнкса фильма «Терминал» умер в аэропорту Парижа
Общество
Озвучивавший Бэтмена в течение 30 лет актер Кевин Конрой умер от рака
Общество
Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter