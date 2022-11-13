В Великобритании умер основатель группы The Clash Кит Левен

О смерти музыканта сообщил литературовед Адам Хаммонд. Причина смерти музыканта не называется

Кит Левен (Фото: Peter Noble / Getty Images)

Британский рок-музыкант, основатель групп The Clash и Public Image Ltd. Кит Левен скончался в возрасте 65 лет в своем доме в Норфолке. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на литературоведа Адама Хаммонда.

«С прискорбием сообщаю, что мой близкий друг и легендарный гитарист Public Image Limited Кит Левен скончался в пятницу, 11 ноября», — сообщил Хаммонд.

По его словам, музыкант был «одним из самых новаторских, смелых и влиятельных гитаристов всех времен». Причина смерти музыканта не называется.

Кит Левен — британский рок-музыкант, автор-исполнитель и музыкальный продюсер. Наряду с Джоном Лайдоном и Джа Уобблом, он основал коллектив Public Image Ltd. Первый альбом группы First Issue занял 22-е место в чартах 1978 года, ему предшествовал сингл Public Image, который вошел в десятку лучших. Второй альбом группы Metal Box 1979 года считается классикой пост-панка. В 1983 году Левен покинул коллектив.

Группа The Clash была основана в 1976 году под влиянием музыки группы Sex Pistols. В 2003 году группа была включена в американский Зал славы рок-н-ролла.