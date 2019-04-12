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Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
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«Коммерсантъ» узнал о назначении генерала Сердюкова командующим в Сирии
Российскую военную группировку в Сирии возглавил генерал-полковник Андрей Сердюков, который до последнего времени командовал военно-воздушными войсками. Перед ним поставлены задачи по действиям в провинции Идлиб
Андрей Сердюков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Сердюков возглавил российских военных в Сирии 10 апреля, сменив на этом посту генерал-полковника Сергея Суровикина, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько военно-дипломатических источников. Официально в Минобороны эту информацию не подтвердили.

Указывается, что Сердюков, имевший опыт боевых действий в Чечне, должен был отправиться в Сирию еще осенью прошлого года. Однако этому помешала автомобильная авария. Служебный автомобиль, в котором находился командующий ВДВ, несколько раз перевернулся, в результате чего генерал получил ушиб головы и повреждение позвоночника. Поскольку ему потребовалась длительная реабилитация, в Сирию тогда поехал Александр Журавлев.

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По словам собеседников газеты, в Сирии у Сердюкова будет конкретная задача: договориться с турецкими военными о совместном патрулировании в районе зоны деэскалации в провинции Идлиб. До сих пор сделать этого не удавалось, поскольку в Анкаре не до конца выполнили требование Москвы по выводу из Идлиба боевиков с тяжелым вооружением. Однако в начале апреля Россия и Турция все же начали эксперимент по совместному патрулированию в отдельных районах. Если он будет признан успешным, то вместе военные двух стран будут работать по всей демилитаризованной зоне, начиная с мая.

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При этом собеседники «Коммерсанта» подчеркивают, что о штурме Идлиба, который по-прежнему не подчиняется правительству Башара Асада, речь не идет.

Что касается Суровикина, который пробыл в качестве командующего группировкой более года, то он, по словам источников газеты, сконцентрируется на своих непосредственных обязанностях, связанных с руководства ВКС России.
Автор: Артем Филипенок
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