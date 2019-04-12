«Коммерсантъ» узнал о назначении генерала Сердюкова командующим в Сирии

Российскую военную группировку в Сирии возглавил генерал-полковник Андрей Сердюков, который до последнего времени командовал военно-воздушными войсками. Перед ним поставлены задачи по действиям в провинции Идлиб

Андрей Сердюков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Сердюков возглавил российских военных в Сирии 10 апреля, сменив на этом посту генерал-полковника Сергея Суровикина, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько военно-дипломатических источников. Официально в Минобороны эту информацию не подтвердили.

Указывается, что Сердюков, имевший опыт боевых действий в Чечне, должен был отправиться в Сирию еще осенью прошлого года. Однако этому помешала автомобильная авария. Служебный автомобиль, в котором находился командующий ВДВ, несколько раз перевернулся, в результате чего генерал получил ушиб головы и повреждение позвоночника. Поскольку ему потребовалась длительная реабилитация, в Сирию тогда поехал Александр Журавлев.

По словам собеседников газеты, в Сирии у Сердюкова будет конкретная задача: договориться с турецкими военными о совместном патрулировании в районе зоны деэскалации в провинции Идлиб. До сих пор сделать этого не удавалось, поскольку в Анкаре не до конца выполнили требование Москвы по выводу из Идлиба боевиков с тяжелым вооружением. Однако в начале апреля Россия и Турция все же начали эксперимент по совместному патрулированию в отдельных районах. Если он будет признан успешным, то вместе военные двух стран будут работать по всей демилитаризованной зоне, начиная с мая.