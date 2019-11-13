Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Накопления богатейших компаний России, временный лидер Боливии и проект нового КоАП — главные новости в обзоре РБК

Жанин Аньес (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Самые богатые компании России

Если не считать банки, в топ компаний по объему накопленных на конец 2018 года денежных средств и их эквивалентов вошли «Газпром», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Среди менее ожидаемых лидеров — «Почта России» и компания из города Энгельса Саратовской области «Казна Творца Ра».

Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 трлн руб.

Если считать вместе с банками, то первые три места целиком занимают госбанки — Сбербанк (2,3 трлн руб.), Газпромбанк (1 трлн) и ВТБ (929,3 млрд). Вслед за ними идут нефтегазовые «Газпром» (849 млрд руб.), «Роснефть» (832 млрд) и ЛУКОЙЛ (492,7 млрд).

Из компаний, не связанных с нефтегазовым сектором, богатейшими оказались «Почта России» (203,5 млрд), Московский фонд реновации жилой застройки (187,5 млрд) и Объединенная авиастроительная корпорация (179,7 млрд).

О запасах в 864,3 млрд руб. в 2018 году отчитался фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра». Его директор утверждал, что деньги приходят от «дружественных стран» на «процветание русского народа и светлой великой Руси». В реальности, впрочем, таких средств у фонда, по всей видимости, нет.

Временным лидером Боливии стала Жанин Аньес

Второй вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес приняла на себя полномочия главы государства после вынужденной отставки Эво Моралеса. Новые выборы должны пройти в стране в течение трех месяцев.