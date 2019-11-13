Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 63,85 (-0,06) Quote, 12 ноя, 14:07
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,05) Quote, 12 ноя, 14:07
Почитай старших: что читают русские рэперы РБК и Билайн, 09:28 Почему современный бизнес стал бороться за женскую аудиторию Pink, 09:26 Синоптики сообщили об аномальном похолодании в нескольких регионах России Общество, 09:23 Выбор проекта дублера Щелковского шоссе в Подмосковье отложили Общество, 09:16 В России в четыре раза выросло число случаев мошенничества с картами Общество, 09:13 Модрич опередил Месси и Роналду и завоевал награду Golden Foot Спорт, 09:06 Leningrad style rassolnik: как продавать иностранным туристам Pro, 09:05 «Траст» сообщил о выявленных злоупотреблениях на 122 млрд руб. Финансы, 09:00 Развали свой бизнес. Тест РБК и УРАЛСИБ, 08:59 В «Лефортово» сочли экс-полковника Захарченко склонным к побегу Общество, 08:49 Семь человек погибли при взрыве в Кабуле Общество, 08:33 Минюст США оценил ущерб от киберпреступлений Буркова в $20 млн Политика, 08:30 Цена больших данных: как машинное обучение создает конкретные деньги Партнерский материал, 08:29 Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин Общество, 08:06
Общество ,  
0 
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Накопления богатейших компаний России, временный лидер Боливии и проект нового КоАП — главные новости в обзоре РБК
Жанин Аньес (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Самые богатые компании России

Если не считать банки, в топ компаний по объему накопленных на конец 2018 года денежных средств и их эквивалентов вошли «Газпром», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Среди менее ожидаемых лидеров — «Почта России» и компания из города Энгельса Саратовской области «Казна Творца Ра».

  • Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 трлн руб.
  • Если считать вместе с банками, то первые три места целиком занимают госбанки — Сбербанк (2,3 трлн руб.), Газпромбанк (1 трлн) и ВТБ (929,3 млрд). Вслед за ними идут нефтегазовые «Газпром» (849 млрд руб.), «Роснефть» (832 млрд) и ЛУКОЙЛ (492,7 млрд).
  • Из компаний, не связанных с нефтегазовым сектором, богатейшими оказались «Почта России» (203,5 млрд), Московский фонд реновации жилой застройки (187,5 млрд) и Объединенная авиастроительная корпорация (179,7 млрд).
  • О запасах в 864,3 млрд руб. в 2018 году отчитался фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра». Его директор утверждал, что деньги приходят от «дружественных стран» на «процветание русского народа и светлой великой Руси». В реальности, впрочем, таких средств у фонда, по всей видимости, нет.

Временным лидером Боливии стала Жанин Аньес

Второй вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес приняла на себя полномочия главы государства после вынужденной отставки Эво Моралеса. Новые выборы должны пройти в стране в течение трех месяцев.

  • После отставки и бегства Моралеса пост главы государства должен был перейти вице-президенту, однако тот тоже ушел в отставку. В итоге «крайней» оказалась именно Аньес.
  • Ее полномочия признал Конституционный суд. На международном уровне об официальном признании Аньес уже заявил МИД Бразилии.
  • Сам Моралес, который сейчас находится в Мексике, назвал такое решение «самым коварным и ужасным ударом в истории». Он заявил, что Аньес взяла на себя власть без законодательного кворума, при помощи армии и полиции.

В новом КоАП планируют резко увеличить штрафы

Стали известны детали проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В нем не так много новых статей, но размер штрафов по некоторым нарушениям значительно вырос, а для чиновников сделают послабления.

  • В проекте расширен состав мелкого хулиганства: теперь в него могут включать отправление естественных потребностей в общественном месте и «другие действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу». Штрафы вырастут с 500 или 1 тыс. руб. до 3–5 тыс. руб.
  • Штраф, который грозит чиновникам за нарушение права граждан на свободу вероисповедания, снизят с 50–100 тыс. руб. до 10–30 тыс. руб.
  • Формально число глав в части, формулирующей составы нарушений, вырастет с 16 до 35. Однако на практике это связано с переформатированием действующих статей. Кроме того, в новом КоАП появились такие статьи, как о выгуле собак опасных пород без намордника и поводка в общественных местах, а также о нарушении права на пользование государственным языком России либо республик.

Россияне все чаще беспокоятся из-за цен на еду и кризиса экономики

В третьем квартале 2019 года уверенность российских потребителей достигла максимума впервые за последние четыре года. Россияне довольно оптимистичны в отношении своих финансовых перспектив, однако в целом верят, что экономика страны находится в рецессии, свидетельствуют результаты исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen.

  • 34% россиян считают, что у них «хорошие» или «отличные» финансовые перспективы на ближайшие полгода. В то же время число уверенных, что страна находится в рецессии, достигло 79%.
  • Экономика страны беспокоит россиян так же, как и личное здоровье (по 23%). Среди других поводов для беспокойства — рост цен на еду (25%) и увеличение тарифов на электроэнергию и газ (24%).
  • 24% российских потребителей считают, что сейчас подходящее время, чтобы тратить деньги. Впрочем, роста реального потребительского спроса это может и не означать — для него нужен рост зарплат и доходов.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, Боливия, исследование, состояние, компании, штрафы, КоАП
Материалы по теме
Второй вице-спикер сената Боливии взяла на себя обязанности президента
Политика
Топ-10 богатейших компаний России накопили ₽3,4 трлн
Экономика
Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter