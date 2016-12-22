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«Лаборатория Касперского» заявила о претензиях к властям Нидерландов
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«Лаборатория Касперского» заявила о претензиях к властям Нидерландов
Общество, 13:58
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«Лаборатория Касперского» заявила о претензиях к властям Нидерландов
Российская компания хочет судиться с Амстердамом из-за решения страны запретить госорганам использовать продукцию «Лаборатории». Там считают решение правительства Нидерландов странным и основанным на «теоретических умозаключениях»
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Лаборатория Касперского» не исключает подачу судебного иска против правительства Нидерландов, об этом заявил вице-президент компании по связям с госорганами Антон Шингарёв, слова которого приводит «Интерфакс».

Шингарёв пояснил, что иск будет подан в течение двух месяцев и будет связан с решением голландских властей ограничить использование продукции «Лаборатории» местными государственными органами.

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«В Голландии было крайне странное решение — они публично сами подтвердили, что технически не рассматривали наш продукт», — заявил Шингарёв, назвав неправильным решение запрещать продажи независимого продукта, «основываясь на теоретических умозаключениях».

По его словам, представители Нидерландов не нашли доказательств, что программное обеспечение, которое поставляет компания, как-либо угрожает интересам страны. Шингарёв подчеркнул, что «Лаборатория» была готова предоставить исходный код продукции, однако его никто не запросил.

В разговоре с РБК вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с госорганами пояснил, что в настоящий момент компания проводит юридический анализ документов, опубликованных голландской стороной, формулирует свою позицию и готовит аргументы.

«Это процесс небыстрый, сложный, нам надо много всего согласовать, уточнить. Как минимум нам надо внимательно изучить большой массив официальных документов на голландском», — сказал он.

Однако Шингарёв уточнил, что компания «совершенно точно не пойдет в суд, если соответствующие ограничения, с которыми «Лаборатория Касперского» сталкивается в Нидерландах, будут отменены». «В документах, представленных голландской стороной, прямым текстом сказано, что ограничения на нашу работу не имеют технических причин, они не основываются на наличии каких-то объективных технических рисков, связанных с использованием нашего ПО, поэтому цель иска, если он будет подан, — отмена этих ограничений», — заключил представитель компании.

РБК направил запрос в пресс-службу Минюста Нидерландов.

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В мае 2018 года правительство Нидерландов решило отказаться от антивирусных программы «Лаборатории Касперского», назвав это мерой предосторожности. Министр безопасности страны Фердинанд Грапперхаус тогда заявлял о некой «программе кибератак», имеющейся у Москвы и направленной против интересов Амстердама. Грапперхаус тогда действительно подчеркнул, что никаких «конкретных случаев злоупотреблений» не было зафиксировано, но отметил, что исключить этого голландские власти не могут.

Позже, в июне, российская компания объявила, что замораживает сотрудничество с европейскими правоохранительными органами, в том числе с Европолом. Так в «Лаборатории Касперского» ответили на резолюцию Европарламента, который призвал усилить защиту от киберугроз, исходящих от КНДР, Китая и России.

Авторы: Маргарита Девяткина, Александра Посыпкина.
При участии: Валерий Романов.
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