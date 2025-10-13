 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Власти Словакии уточнили число пострадавших при столкновении поездов

Глава МВД Словакии: при столкновении скоростных поездов пострадали 100 человек
Фото: Полиция Словакии
Фото: Полиция Словакии

Около 100 человек получили легкие травмы в результате столкновения поездов на востоке Словакии, двое находятся в критическом состоянии, сообщил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток, его цитирует агентство TASR.

Глава ведомства также уточнил, что еще три человека остаются заблокированными внутри поезда, информация об их состоянии пока отсутствует. «Я не хочу сейчас строить предположения о причинах, но, по предварительным данным, это не системная ошибка, а человеческий фактор. <...> Это пока это лишь предварительная версия», — сказал Шутай-Эшток.

Власти Словакии уточнили число пострадавших при столкновении поездов
Один пациент с тяжелыми травмами госпитализирован с помощью вертолета, сейчас он находится в операционной, сообщили в Университетской больнице имени Луи Пастера в Кошице.

«В настоящее время невозможно сообщить общее количество пострадавших», — добавила пресс-секретарь Ладислава Шустова.

Поезда столкнулись перед туннелем недалеко от деревни Яблонов-над-Турне. Премьер страны Роберт Фицо выразил надежду, что в результате железнодорожной аварии обойдется без жертв. «Я нахожусь в прямом контакте с министром транспорта Йозефом Ражем и министром внутренних дел Матушем Шутаем-Эштоком», — написал он в соцсетях.

Анастасия Лежепекова
Словакия железные дороги столкновения поезда Роберт Фицо
